Totalt 28 sajter i Nordkorea – här är vad de erbjuder

Nyhetsbyrån KCNA

Den statliga nyhetsbyrån Korean Central News Agencys hemsida hör till en av de 28 som går att surfa in på i Nordkorea. På sidan erbjuder nyhetsbyrån nyheter på koreanska, engelska, spanska och japanska. Utöver nyheter och bilder ska sajten sedan 2011 även erbjuda webb-tv.

På hemsidan går bland annat att läsa rubriken ”USA förlöjligat av brasiliansk organisation”. Nyheten handlar om hur organisationen ”Brazilian Committee for Solidarity with the DPRK” kritiserar USA för att naivt förneka Nordkoreas kärnvapen.