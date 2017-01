Sedan Theresa May krossat alla förhoppningar om att Storbritannien stannar kvar i den inre marknaden är dragkampen om Londons banker i full fart. På måndag möter tyska finansinspektionen några av världens tyngsta banker i Frankfurt – en av favoriterna när tusentals jobb tvingas lämna London.

Frankfort och Paris kan bli magneter när tusentals finansjobb kan försvinna från London.

BONN Margaret Thatchers ”Big Bang” 1986 då Storbritannien radikalt avreglerades förvandlade London till världens finansnav med i dag 400 000 jobb i finanssektorn och ett komplett ekosystem av banker, jurister, fondförvaltare, mellanhänder och riskmanager.

Trettio år senare är frågan om ”brexit” att få samma betydelse, fast i omvänd riktning? Om London är på väg att förlora sin position och långsamt erodera.

– Dumheter!

– Det vore minst sagt naivt att tro att någon av Europas finansstäder skulle kunna ersätta London, fnyste häromdagen Deutsche Banks finanschef Marcus Schenk.

Men även om han har rätt - sedan folkomröstningen förra sommaren är inget som förr i London. Osäkerhet har smugit sig in i den stolta finansmetropolens själ.

Huvudproblemet är att den avgörande rätten att sälja finansprodukter i hela EU, den så kallade ”passport”-regeln, med all sannolikhet kommer att upphöra när Storbritannien lämnar. Finansföretag som vill sälja på den gemensamma marknaden med dess 27 länder måste senast då etablera sig i EU.

Men några tiotusen jobb som försvinner är ingen dödsstöt – snarare nålstick.

Många hade in i det sista hoppats på en kompromiss. Men den drömmen lär förbli inget annat än en just en vacker dröm. Verkligheten är att 5500 banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare i Storbritannien är beroende av ”passport”-regeln, enligt uppgifter förra hösten från tillsynsmyndigheten Financial Conduct Authority.

Totalt rör det sig om uppskattningsvis en femtedel av omsättningen i branschen – ett fett byte för europeiska finanscentra som Frankfurt, Paris, Dublin och Luxemburg som alla sträcker ut tentaklerna.

– De snokar runt och försöker locka affärer till kontinenten, klagade häromdagen Londons borgmästare Sadiq Khan på World Economic Forum i Davos.

Khan varnade för att en aggressiv värvningskampanj kommer att skada inte bara London utan hela Europa.

– Räkna inte med att jobben flyttar till Paris, Madrid, Frankfurt, Berlin eller Bryssel. Mer sannolikt är att de placeras i Hongkong, Singapore eller New York.

Paris bryr sig inte. Öppet försöker den glittrande huvudstaden locka banker och högavlönade finansproffs. ”Tired of the fog? try the frog!”, heter det i finansdistriktet Paris La Défenses kampanj med affischer på bland annat flygplatsen Heathrow.

I mejl som skickats till över 4000 företagsledare baserade i Storbritannien lockar de franska lobbyisterna med fördelar som kontorslokaler på 3,5 miljoner kvadratmeter och med storstadens kulturliv och ”Lifestyle à la Française”.

Frankfurt ligger däremot lågt. Bakom kulisserna förs samtal. Och man anar att Tysklands mäktiga finansminister Wolfgang Schäuble är involverad. Men det inte mycket som tränger utåt. Desto mer anmärkningsvärt är att tyska finansinspektionen BaFin nu har bjudit in ett 20-tal Londonbaserade banker till Frankfurt.

Hubertus Väth, chef för intresseorganisationen Frankfurt Main Finance, säger att det är en reaktion på det starka intresset från utländska banker. Bland annat från Goldman Sachs, Morgan Stanley och Citigroup som enligt uppgifter i de tyska medierna alla kommer att delta.

BaFin kommer i första hand att informera om kravet som ställs på banker som vill etablera sig i Frankfurt. Det viktigaste budskapet är att det krävs mer än bara ”brevlåde-företag”. För att få en tysk banklicens måste allt från den tyska verksamhetens ledning till riskkontroll vara på plats.

Till Frankfurts stora fördelar hör att staden är säte för den Europeiska Centralbanken och dess nya europeiska tillsynsmekanismen SSM. Där finns också Frankfurtbörsen och börsoperatören Deutsche Börse som är mitt uppe i ett samgående med London Stock Exchange.

Goldman Sachs som har kontor högst upp i skyskrapan Messeturm har redan reserverat ytterligare våningar. På gång är också schweiziska UBS som enligt bankens chef Axel Weber kommer att flytta cirka 1000 av de sammanlagt 5000 jobben i London till kontinenten.

För London är allt detta oroväckande. Men några tiotusen jobb som försvinner är ingen dödsstöt – snarare nålstick. I alla fall så länge Storbritannien förblir öppet, internationellt, välkomnande och sprudlande kreativt som i dag.