Bank-ID slår ifrån sig anklagelserna

Foto: Jessica Gow/TT

Den 14 april 2010 beskrivs av bolaget Finansiell ID-teknik, som ägs gemensamt av de flesta svenska storbanker, som ”en stor dag i Bank-ID:s historia”. Då lanserades mobilt bank-ID.

Men inte som den ser ut i dag. Bank-ID:et är då baserat på mobiltelefonens sim-kort, en teknik som tagits fram i samarbete med bland andra Telia och Telenor. För att tekniken skulle fungera, var det en förutsättning att teleoperatörerna var med på projektet.

Samtidigt fanns dock en helt annan uppfinning som skulle ta död på den nya tjänsten: ett mobilt bank-ID som inte var baserat på mobiltelefonens sim-kort, vilket gör tekniken billigare och effektivare. Bolaget Accumulate, med Stefan Hultberg i spetsen, hävdar att man ligger bakom uppfinningen.

Annons X

Men här går historierna isär. Finansiell ID-teknik:s vd Johan Eriksson menar att hans bolag också redan kände till att det var möjligt att skapa ett mobilt bank-ID utan simkort. Han hävdar att Finansiell ID-teknik redan jobbat på tekniken i flera månader, trots att den helt skulle ersätta den tjänst man precis lanserat med buller och bång.

Tekniken var helt och hållet bolagets egen idé, inte på Accumulates, enligt Johan Eriksson – som bestämt förnekar att man stulit uppfinningen.

– Vi fick inte med alla bankerna och operatörerna. Då insåg vi att vi måste skapa en lösning utan operatörerna, säger Johan Eriksson.

Men om ni visste att det var möjligt att göra utan mobiloperatörerna, varför levde fortfarande det tidigare projektet?

– Vi höll på med det i flera år, vi trodde att den här lösningen skulle komma ut fortare. Det var ett långt projekt och tiden drog ut och hux-flux börjar folk köpa smartphones.

SvD har haft kontakt med Johan Eriksson ett flertal gånger under granskningen av patentstriden mellan Finansiell ID-teknik och Accumulate, och under tiden har hans historia förändrats något. Först menade han att den första kontakten med Accumulate skedde under ”senvåren 2010”.

Men samtidigt står Johan Eriksson på sig om att idén med ett mobilt bank-ID utan mobiloperatörerna föddes på Finansiell ID-teknik, ingen annanstans.

Men i ett senare skede ändrar sig vd:n. Den första kontakten skedde i stället under första kvartalet 2010. Men om det var på bolagets initiativ, eller på Accumulates initiativ, det kan inte Johan Eriksson svara på.

– Vi kontaktas av leverantörer hela tiden. Jag kan inte säga på rak arm om de kontaktade oss eller vi dem, men det var runt första kvartalet 2010 som vi började titta runt på olika lösningar.

SvD har sett belägg för att ett första möte mellan Accumulate och Finansiell Id-teknik skedde i februari 2010. Tidpunkten är avgörande, då det var långt innan Finansiell ID-teknik hade gått ut med upphandlingen av den nya tekniken som ska kasta omkull bolagets tidigare projekt.

Men samtidigt står Johan Eriksson på sig om att idén med ett mobilt bank-ID utan mobiloperatörerna föddes på Finansiell ID-teknik, ingen annanstans.

– Den kom ju från oss. Det är inte konstigt. Apple hade ju lanserat Iphone 2007. Då var det ganska självklart att man skulle använda sig av en app 2010.

Samtidigt menar Accumulate att de redan flera år tidigare hade presenterat den nya tekniken för bankerna, som i sin tur kan ha informerat Finansiell ID-teknik om idén. Johan Eriksson kan dock inte svara på hur mycket information om Accumulate han fick från bankerna i det skedet.

– Det vet jag inte, faktiskt. Möjligen kan vi ha fått namnet på Accumulate, när vi sa att vi skulle gå ut och göra en upphandling.

Det var en patentansökan som var felaktigt ifylld av Accumulate och det påpekade våra jurister också för Patentverket.

Men ni har inte rett ut vilka kontakter de enskilda bankerna, som också äger Finanisell bank-ID, haft med Accumulate tidigare?

– Nej det har vi inte, för vi är inte bankerna. Men vi har inte fått någon produktinformation av djupare slag innan från bankerna om Accumulate.

När det gäller själva patentstriden mellan bolagen säger Johan Eriksson att Finansiell ID-teknik har låtit sina egna jurister titta frågan – och konstaterat att det inte skett något patentintrång. Enligt honom har man inte försökt ogiltigförklara Accumulates patent, även om han medger att man haft synpunkter på den.

– Det var en patentansökan som var felaktigt ifylld av Accumulate och det påpekade våra jurister också för Patentverket.