”Baldwins imitation sämst” – här är Trumps tweets efter valet

”När ska USA och alla andra slå tillbaka?”

Terrorattentatet vid julmarknaden i Berlin. Foto: Michael Sohn/AP

The terrorist who killed so many people in Germany said just before crime, "by God's will we will slaughter you pigs, I swear, we will...... — twitter.com

slaughter you. This is a purely religious threat, which turned into reality. Such hatred! When will the U.S., and all countries, fight back? — twitter.com

Today there were terror attacks in Turkey, Switzerland and Germany - and it is only getting worse. The civilized world must change thinking! — twitter.com

19 - 23 december: Trump konstaterade att det inträffade terrorattacker i Turkiet, Schweiz och Tyskland på samma dag. ”Den civiliserade världen måste ändra inställning”, skrev han då.

Några dagar senare återkom Trump med detaljer om vad den tunisiske terroristen Anis Amri skulle ha utropat. ”När ska USA och alla andra slå tillbaka?” Frågar han.