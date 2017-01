Bakslag för May – brexit måste få ja i parlamentet

Foto: Frank Augstein/AP

– Med rösterna 8–3 konstaterar domstolen att regeringen inte kan aktivera artikel 50 utan parlamentets godkännande, meddelar rättens ordförande, lord David Neuberger, i London.

Beskedet från Högsta domstolen gäller det överklagande som premiärminister Theresa May och hennes regering gjorde i höstas. Då hade en lägre instans, High Court, överraskande förklarat att regeringen måste ta vägen via parlamentet innan man lämnar in sin formella utträdesansökan ur EU, genom att aktivera Lissabonfördragets artikel 50.

May har ansett att det beslutet är ett så kallat ”kungligt privilegium” (royal prerogative), att folket inte behöver tillfrågas och att beslutet ligger hos regeringen.

HD:s beslut om det motsatta innebär att utträdesarbetet nu kan komma att försenas, då brexit-kritiska ledamöter väntas försöka få igenom diverse villkor och krav på hela processen. Ytterst få bedömare tror dock att någon skulle våga försöka stoppa hela utträdet.

– Även om Högsta domstolen beslutar att May inte kan strunta i parlamentet så kommer ledamöterna knappast att gå emot hur det brittiska folket röstat och blockera brexit, säger Agata Gostynska-Jakubowska på tankesmedjan CER till nyhetsbyrån AFP.

– Landet röstade för att lämna Europeiska unionen i en folkomröstning fastslagen i parlamentariska beslut. Regeringen är fast besluten om att respektera resultatet i folkomröstningen, sade i sin tur handelsminister Liam Fox direkt efter det tidigare domstolsutslaget i höstas.

Desto mer viktigt för regeringen var budet från Högsta domstolen om att de regionala parlamenten i Skottland, Wales och Nordirland inte behöver tillfrågas om aktiverandet av artikel 50. Därmed slipper May för tillfället oroa sig för motståndet från det starkt brexit-kritiska Skottland.

Det brittiska pundet, som rasat mot andra världsvalutor sedan det brittiska folkomröstningsbeslutet att lämna EU, lyfte omedelbart med fem öre sedan det stod klart att Theresa May åkt på ett bakslag i högsta domstolen om den brittiska regeringens rätt att utan parlamentets godkännande ansöka om ett EU-utträde.

Efter det initiala lyftet föll dock pundet brant utför till under 11 kronor.

Inför folkomröstningsbeslutet i juni i fjol kostade pundet över 12 kronor.