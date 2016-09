Foto: Tomas Oneborg

Skatteverkets omprövningsbeslut gäller beskattningsåret 2013 och innebär att Swedish hospital partners holding, SHP – projektbolaget som bygger Nya Karolinska – nekas avdrag med 26 690 739 kronor.

Avgörandet öppnar för framtida upptaxeringar som kan bli avsevärt större. Beslutet påverkar bedömningen av ränteavdrag för lån på sammanlagt 590 miljoner kronor som utbetalas fram till 2018 och sedan löper fram till den 31 maj år 2043. Räntan på lånen är 9 procent.

Uppgifterna framkommer i den nya boken Sjukt hus som handlar om Nya Karolinska-projektet.

Annons X

SHP, som ägs av Skanska och det brittiska riskkapitalbolaget Innisfree, har överklagat Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten i Stockholm där frågan ännu inte avgjorts.

Nyheten om Skatteverkets beslut kommer vid en tidpunkt då Stockholms läns landsting under uppslitande former just beslutat om en omfattande extern revision av hela bygget av Nya Karolinska.

Kravet på en sådan väcktes av oppositionen sedan SvD i en granskande artikelserie avslöjat omfattande fördyringar, förseningar och en rad andra omständigheter, däribland frågan om eventuell skatteplanering vid finansieringen.

Tidigare har både det nuvarande finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) och hans företrädare Catharina Elmsäter-Svärd (M) förnekat all kännedom om skatteplanering i samband med NKS-bygget.

Det nu aktuella ärendet ingår i en större insats mot skatteplanering som Skatteverket iscensatt med stöd av nya hårdare regler som trädde i kraft den 1 januari 2013. Flera börsbolag har också nekats avdrag, men skatteplanering vid Nya Karolinska är en etiskt mycket känslig fråga då det berör sjukvården som är kärnan i den skattefinansierade välfärdssektorn.

Enligt Torbjörn Pettersson som är skatterevisor på Skatteverket ”omfattas finansieringsupplägget av begreppet räntesnurra”, säger han i mejl till SvD.

Med räntesnurra menas en form av skatteplanering där vinster flyttas från ett högskatteland till ett land med lägre skatt. Det kan ske med hjälp av lån med hög ränta.

I det aktuella fallet har lånen betalats ut av två brevlådeföretag i Luxemburg till projektbolaget SHP Holding AB som ägs till lika delar av Skanska och Innisfree.

Kontraktet för att bygga och underhålla prestigesjukhuset Nya Karolinska tecknades av Stockholmslandstinget 2010 och är värt 52 miljarder skattekronor. Det är Sveriges största byggavtal hittills. Till det kommer ett stort antal tilläggsavtal.

I november 2014 kunde SVT:s Uppdrag Granskning avslöja att Skanskas samarbetspartner Innisfree var inblandat i ett skatteupplägg i Luxemburg som avsåg Nya Karolinska.

I vad som snabbt kom att kallas Lux-leaks-skandalen hade en tidigare anställd på konsultföretaget PricewaterhouseCoopers, PwC, kopierat och läckt 28 000 sidor dokument som rörde skatteupplägg för 340 olika bolag runtom i världen. Ett av dessa var Innisfree.

Uppgifterna spreds via samma internationella journalistiska nätverk som senare skulle avslöja en ännu större skatteläcka: The Panama Papers.

Foto: Tomas Oneborg

Senare kunde SvD avslöja att de två brevlådeföretag som Innisfree skapat i Luxemburg, och som givit lånen, direkt äger 50 procent av aktierna i Swedish hospital partners Holding AB. Alltså den motpart som Stockholms läns landsting tecknat jättekontraktet med.

De båda brevlådeföretagen hade sammanlagt lånat ut 590 miljoner kronor till projektbolaget som bygger och ska driva Nya Karolinska. Ett lika stort lån från den andra huvudägaren Skanska har inte kanaliserats via Luxemburg och där har Skatteverket inget att invända.

Innisfrees representant i styrelsen för SHP Holding Tim Pearson förklarade för SvD att skatteupplägget var lagligt och att det kommit till för att gynna landstinget. Han påpekade också att landstinget känt till det och att dess existens framgår av det länge hemligstämplade projektavtalet som undertecknats av landstingets dåvarande finanslandstingsråd Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Skatteplanering med hjälp av räntesnurror har varit ett välkänt problem i Sverige på grund av de luckor i lagen som regeringen alltså försökt täppa till. Det är dessa nya regler som Skatteverket nu hänvisar till.

SHP har överklagat Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten i Stockholm. Bolagets vd Ulf Noréhn riktar in sig på lagens krav på att en räntesnurra förutsätter att det finns en intressegemenskap mellan långivare och låntagare där den ena parten har ett ”ett väsentligt inflytande” över den andra.

En tumregel är att det krävs en ägarandel på 40 procent för en sådan intressegemenskap.

Innisfrees båda Luxemburgfonder äger 37,5 procent respektive 12,5 procent i Swedish hospital partners. Ingen av fonderna kommer alltså var för sig upp i 40 procent. Enligt SHP finns det ingen rättslig grund för Skatteverket att lägga samman de båda fondernas andelar.

Ulf Norehn håller inte alls med om Skatteverkets bedömning. Han menar att upplägget är lagligt och att det inte är fråga om en räntesnurra.

– Det här är ett traditionellt upplägg som varit med i vår grundkalkyl från första början och som vi har visat för landstinget. Det är inget som kommit till i efterhand för att skumma av ytterligare vinster på ytan. Om vi inte hade räknat med det i grundkalkylen hade notan för NKS blivit något högre, säger han.

De 590 miljonerna som lånats ut av Innisfree är ett ägarlån och en central del av den privata finansiering som landstinget vill ha. De Luxemburgbaserade fonder som lånar ut pengarna ägs till stor del av pensionsfonder och försäkringsbolag som redan åtnjuter skattebefrielse.

Ulf Norehn säger att det måste ha varit solklart för landstinget vad det innebär när de ger sig in i en affär med dels ett bolag, Skanska, som följer svenska skatteregler och dels ett utländskt bolag som skattar i det land där de hör hemma.

– Landstinget kände till detta. De vet precis hur vår affär ser ut.

Om SHP förlorar målet är det en kostnad som enligt Ulf Norehn faller på projektbolaget och inte på landstinget och skattebetalarna.

Skatteverket som samlat kvalificerad expertis för att bedöma ärendet avfärdar dock i ett yttrande argumentationen. Myndigheten anser att tolkningen att lägga ihop de båda fondernas ägande ryms inom lagtextens ordalydelse och är i linje med lagstiftarens syfte.

Insats mot räntesnurror Upptaxeringen av Swedish hospital partners ingår i en större insats mot skatteplanering med hjälp av räntesnurror som Skatteverket iscensatt med stöd av särskilda anslag och en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2013. Totalt har Skatteverket underkänt avdrag för minst 16 miljarder med hänvisning till de nya reglerna. Bland de företag som också fått ränteavdrag underkända märks bland annat Wallenbergs maktbolag Investor, Tele2, Fortum och Stora Enso.