20-årige skådespelaren Tom Holland, som kommer att göra huvudrollen i sommarens "Spider-Man: Homecoming", är en av dem som kan visa priset EE rising star (årets nykomling). Det tillkännagavs under torsdagen, när den brittiska filmgalan Bafta släppte sina första nomineringar, skriver The Independent. Tom Holland tävlar mot Ruth Negga ("Loving"), Lucas Hedges ("Manchester by the sea"), Anya Taylor-Joy ("The witch") och Laia Costa ("Victoria").