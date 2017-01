Badbollar stod Kalmarsupporter dyrt

Att kasta in badbollar på en fotbollsarena kan kosta. Det har en Kalmarsupporter fått erfara. 22-åringen var en av flera Kalmarfans som på en given signal kastade in badbollar på planen under det allsvenska mötet mellan Falkenberg och Kalmar den 29 maj förra året. Han är utpekad av polisen som risksupporter och har av Varbergs tingsrätt dömts till 30 dagsböter, 6 200 kronor, för brott mot ordningslagen, skriver SVT Nyheter Halland. Han friades från anklagelser om att ha kastat in en badboll senare under matchen och för att ha tagit sig över avspärrningarna mot planen.