Backen backar från segermålet

– Jag tror faktiskt att (Emil) Larsson har touch på den, sade Arell till C More efter att ha fått sett reprisbilderna på sitt skott från backplats, som letade sig in i krysset bakom Joel Lassinantti, fem minuter in på tredje perioden.

Hur det än var så betydde målet att Karlskrona tog sin tredje raka trepoängare och klättrar upp på andra plats i tabellen, två poäng bakom ledande Frölunda som har en match mer spelad.

– Det gäller att vi inte blir för nöjda med att vi är där uppe just nu. Det gäller att vara med hela säsongen, säger Arell, som har fått en större roll i det inför säsongen nerskrivna KHK som hittills släppt in färst mål i hela SHL.

Luleå tog ledningen i matchen genom Brendan Mikkelson i den andra perioden. Därefter kvitterade Karlskrona i powerplay genom Morten Madsen.