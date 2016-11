Den populism som sköljer in över stora delar av världen just nu innebär ett reellt hot mot demokratin. Därför finns det all anledning att på djupet försöka förstå fenomenet, för att inte falla i fällan att motarbeta det på ett sätt som bara spär på dess framgångar.

Donald Trumps framgångar som presidentkandidat har skakat om en hel värld. Foto: Evan Vucci/AP

Populism är ett av de mest brännande samtida fenomenen. Trumps framgångar i det amerikanska valet skakar om en hel värld, och de europeiska motsvarigheterna i Frankrike, Ungern, Sverige och Storbritannien utmanar den politiska ordningen, sådan vi sedan länge känner den. Det är många som upprörs över populismens ­framgångar, och något färre som försöker förstå fenomenet. Åtminstone fram tills nu, då det plötsligt kommer flera seriösa genomgångar av det, till ­exempel i senaste numret av tidskriften Respons (Nr 5 2016) såväl som i november/december-­utgåvan av Foreign Affairs, där bland annat Fareed Zakaria skriver en balanserad essä om populismen.

En koncis genomgång av populismen i samtiden ges av Jan-Werner Müller, professor vid Princeton, i hans ”What is populism?” (University of Pennsylvania Press). Det är en amerikansk utgåva, översatt och bearbetad av honom själv, av hans ”Was ist Populismus?”, som gavs ut av Suhrkamp tidigare i år. I tre korta kapitel lägger han ut texten om vad populister säger, hur de agerar när de får makten, och hur de bäst bör hanteras. Ämnet är högaktuellt, och det lär bli anledning att bearbeta boken ytterligare för framtida upplagor, beroende bland annat på hur de går i de förestående valen i USA och Frankrike. Det är en akademisk bok, men med en angelägenhet för debatten som få. Det han beskriver är alldeles nödvändigt att förstå för att vi ska kunna förhålla oss till det på ett konstruktivt sätt, för populismen, inte minst den högerpopulism som är den som har störst genomslag just nu, kan i förlängningen verkligen hota våra demokratiska samhällsskick.

Populismen försvårar saklig debatt, den undergräver hur offentligheten fungerar, den sprider inte sällan både hat och lögner, inte minst över nätet, där dess anhängare är aktiva i sociala och alternativa medier av olika slag. Men det hjälper inte att slå ned på dess uttryck och fördöma dess företrädare. Den är nämligen framför allt ett symptom: dess djupare orsaker måste bearbetas, proaktivt och konstruktivt, av demokratiska politiker som har både mod och intelligens nog att rannsaka även sig själva, och det system de verkar i. Med Müllers ord (i min översättning): ”Populism borde tvinga den liberala demokratins försvarare att tänka djupare över på vilka sätt den nuvarande representationen misslyckats. Den borde också driva dem att ta upp mer allmänna moraliska frågor. Vilka är kriterierna för att höra till staten? Varför exakt är pluralism värt att bevara?”

Annons X

Utrymmet för populisterna har skapats av den etablerade offentligheten. När våra partiledare väljer att uttrycka sig i soundbites, låter pr-byråer utforma valkampanjer, ägnar sig åt polemiska förenklingar och övertalningsdefinitioner, samt medietränas intill total opersonlighet, undergräver de inte bara sin egen trovärdighet, utan de lägger samtidigt grunden för populismens framgångar: förenklingarna, slagorden, vi-mot-dem-retoriken, medieanpassningen – inget har uppfunnits av populisterna själva.

Fördömandena från dem som redan anses tillhöra etablissemanget bidrar bara till att stärka populisternas utanförskap, som är så viktigt i deras framtoning. Detsamma med kändisar som engagerar sig mot dem med slagordsliknande paroller. Alla dessa förenklingar, att som Hillary Clinton kalla medborgare för ”a bag of deplorables” och liknande uttryck för förakt, ökar spänningarna, stärker motsättningarna, och bekräftar i alltför mångas ögon populisternas beskrivning av det politiska land­skapet.

Fallet Ungern, liksom Venezuela, visar att populister visst kan både få och behålla makten. Exemplen visar också vilken skada de kan göra, då de systematiskt åsidosätter lagar. Deras styre kännetecknas, enligt Müller, av tre egenskaper: de kapar statsapparaten, är korrupta och ägnar sig åt ”massklientelism”, det vill säga de ger sina anhängare olika slags ersättning, i form av reda pengar eller praktiska fördelar. Jämförelserna mellan det utpräglat vänsterpopulistiska styret i Venezuela och det högerpopulistiska i Ungern är också pedagogiskt nyttigt, då det understryker att den populistiska verklighetsbeskrivningen och politiska taktiken i princip är likartad, trots de olika ideologiska förtecknen. Vad gäller Ungern understryker han också hur viktigt det är att inte godta populisternas egen beskrivning av sig själva. Det har blivit vanligt att tala om illiberal democracy (icke-liberal, eller ­intolerant demokrati) när länder som Ungern, ­Venezuela eller Turkiet kommer på tal. Detta låter påskina att länderna fortfarande är demokratier, men av en lite annan sort, som fortsätter att hålla val, bara det att de har avskaffat stora delar av den maktfördelning och rättssäkerhet som kännetecknar de liberala demokratierna. Müller föreslår att vi i stället ska tala om ”defekt demokrati”, för även om det ännu inte är frågan om diktaturer fullt ut så är demokratin allvarligt skadad i dessa länder.

Det hänvisas ofta till rädsla och vrede över förändringar och upplevda svek och hot bland de väljare som dras till populistpartierna. Men ­vrede och rädsla är inte politiska ­kategorier. Müller betraktar den vanliga inställningen att medborgarnas icke önskvärda reaktioner bäst behandlas med terapi som paternalistisk, och dessutom ineffektiv. Likaså menar han att de mainstreampolitiker som försöker mota ut populisterna genom att ta över deras ­frågor, med Frankrikes Nicolas Sarkozy som det tydligaste exemplet, gör ett felslut. Att ta över deras problemformulering bekräftar den bara. Men även strategin att försöka utesluta populister ur debatten, och ­bemöta dem med tystnad anser han vara misslyckad: den blir ett bevis för populisternas påståenden att de är särbehandlade och diskriminerade i offentligheten – de ser sig ofta själva som den enda riktiga oppositionen, och tackar för allt som bevisar deras tes.

Populism är en form av identitetspolitik. Populisterna säger sig alltid tala för det sanna folket, de verkliga, de som vet hur det är, de utan röst, och så vidare. Det är ju en väldigt praktisk form av retorik, eftersom oavsett hur opinionsundersökningar eller val går, så går det alltid att skylla på att de är manipulerade av eliterna och ”mainstream media”, som går deras ärenden. Populism hänger nästan alltid nära samman med en världsbild som präglas av konspirationsteorier. Trumps återkommande uttalanden om att systemet är riggat, att han bara kan förlora om det fuskas, liksom hans anspråk på att tala för de vanliga människorna, det sanna Amerika, passar perfekt in i denna beskrivning av populismen. Men det går å andra sidan inte att säga att alla hänvisningar till exempelvis det arbetande folket skulle vara populistiska. Det finns legitima och riktiga krav, som då östtyskarna gick ut och skanderade ”vi är folket” i protest mot den förtryckande kommunismen, eller då indianbefolkning på flera håll både i Nord- och Sydamerika krävt erkännande.

Populismen är den representativa demokratins skugga, skriver Müller. Den bygger på tanken att motsättningarna ska överbryggas, att folket inte längre ska vara splittrat, att man ska kunna enas och samarbeta som en harmonisk enhet. Populister är antielitistiska, men de är också antipluralistiska. Müller citerar Erdogans uttalande ”Vi är folket. ­Vilka är ni?” som exempel på den inställningen. ­Populisterna identifierar vad de menar är det sanna folket, som alltid bara är en del av folket – den del som stöder de populistiska politikerna.

Likheterna mellan populism och fascism är inte att ta miste på. Och liksom begreppet ”fascism” ­används rätt svepande som ett skällsord så missbrukas även gärna ”populism” för att misstänkliggöra politiska motståndare. Det är en viktig uppgift för europeiska populismforskare idag att identifiera verkliga populister och skilja dem från politiska aktörer som framför legitim kritik. Demokratiska aktivister är livsviktiga för demokratins fortlevnad. Müller anger en enkel tumregel för att skilja dem från populisterna: medan de senare gör anspråk på att tala för det enda verkliga folket, är de demokratiska aktivisternas budskap att de också är folket.

Varför har Europa blivit så mottagligt för populistiska demagoger? Müller räknar upp flera drivkrafter, som välfärdsstatens tillbakabildning, upplevelsen av den ökade invandringen och krisen för euron. Men fungerande demokratier är system som är gjorda för att hantera kriser. Motsättningarna är en del av demokratin, debatten, lösningarna, det ständiga ­arbetet och till och med kompromisserna är dess livsluft. Det är ett underbetyg att så många tycks tappa tron på dessa mekanismer idag, men det gäller också att se upp med hur de hanteras av våra politiska makthavare. Det Müller särskilt håller fram som drivande för de populistiska framgångarna i Europa är politikens teknokratisering under senare år. Ja, den teknokratiska synen och popu­lismen speglar faktiskt, enligt honom, varandra: medan teknokraterna menar att det bara finns en fungerande lösning på något visst politiskt prob­lem, och därmed reducerar demokratin till sökandet efter tekniska lösningar, säger sig populisterna uttrycka folkets enda sanna vilja. Varken populister eller teknokrater har egentligen behov av någon offentlig debatt, eftersom de var och en anser sig ha den enda legitima lösningen på problemen.

Populisternas frågor kan förtjäna att tas på ­allvar. Men det innebär inte att det ska ske vare sig genom debatt med populisterna själva eller genom att deras problemformuleringar tas som utgångspunkt. Men som Müller påpekar bör liberaler allvarligt tänka över sitt engagemang när det av så många upplevs som om liberalismen enbart är en ideologi för ”vinnare”. Det är viktigt att kunna erkänna de sociala och politiska problem som faktiskt finns i Västeuropa liksom Nordamerika. Proaktiva demokratiska politiker måste ta tag i de problemen innan populisterna gör dem till sina.