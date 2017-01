500 år har gått sedan Ludovico Ariostos renässansbestseller ”Den rasande Roland” kom från trycket. Den vildsinta riddarberättelsen har lämnat många spår i litteraturhistorien, från Shakespeare och Cervantes till Virginia Woolf och Jorge Luis Borges.

Angelika befriad av Rudiger, illustration till en tidig utgåva av ”Den rasande Roland”.

Två viktiga litterära jubileer uppmärksammades under 2016. Mest framträdande var naturligtvis 400-års­minnet av William Shakespeares död 1616, men även Miguel de Cervantes frånfälle samma år fick visst begränsat genomslag även i vårt land. Alla tillfällen att uppmärksamma så betydelsefulla författare är naturligtvis välkomna, men det är lite synd att ett annat jubileum så gott som fullständigt glömdes bort här i Sverige: 500-årsminnet av den första upplagan av Ludovico Ariostos renässansbestseller ”Den rasande Roland” (”Orlando furioso”), som kom från trycket den 16 april 1516. Ariosto övervakade själv tryckningen av denna bok som lär vara det första skönlitterära verk som skrevs just för att spridas på detta moderna sätt, även om han under sitt mångåriga arbete också läste upp verser för hovet i Ferrara, där han vuxit upp eftersom hans far var anställd där. ”Den rasande Roland” spelade alltså på flera sätt en central roll som förmedlare mellan den medeltida kulturen och den senare, moderna, som började utvecklas under 1500-talet.

I själva verket är boken en fortsättning på den äldre italienske författaren Matteo Maria Boiardos versepos ”Orlando innamorato” (Den förälskade Orlando/Roland). Boiardo var också verksam i Ferrara, så Ariosto påverkades sannolikt både litterärt och ­personligen av den äldre kollegan, som avled 1494, när Ariosto själv var 19 år. Det kan ses som ett utslag av blygsamhet att han påpekar att hans eget verk ”bara” är en fortsättning på en annan författares, men Ariosto ger också uttryck för den stora självkänsla som kan ses som typisk för renässansens medvetna konstnärer när han inledningsvis deklarerar att han syftar till att skildra något som aldrig tidigare beskrivits ”in prosa mai, né in rima”, vare sig på prosa eller rim. Lite motsägelsefullt eftersom han i själva verket anknyter till den viktigaste ­profana litteraturen från medeltiden. Men medan Boiardos förälskade Orlando somnat in har Ariostos fortsatt att rasa genom världen och inspirera konstnärer, andra författare, och tonsättare som Vivaldi och Händel till flera operor.

Motivkretsen om riddarna runt Karl den store och hans paladiner, och särskilt Roland med olifanten, var helt centrala i riddardiktningen, chansons de geste, med ”Rolandssången” från 1100-talet som det viktigaste verket. Men Ariosto blandar även in element från den bretonska Artursagan, exempelvis med återkommande referenser till trollkarlen Merlin. Bakgrundshistorien är den arabiska invasionen av Europa på 700-talet, och Karl den stores strider mot muslimerna, de så kallade morerna. Men det är inte, som en del per automatik nog antar idag, någon rasistisk eller ”islamofob” skildring som ges i ”Den rasande Roland”, utan det är en väldig äventyrs­roman, där både kristna och muslimer kan framställas som chevalereska hjältar såväl som förrädiska skurkar, och förälskelser och förbindelser rör sig över gränserna och mellan folken av olika tro, samtidigt som striderna böljar fram och tillbaka.

Annons X

Handlingen är vildsintare än i någon sentida ­fantasyroman: här finns förtrollade berg där hjältar hålls fångna i sina egna illusioner av mäktiga trollkarlar, en ring som gör sin bärare osynlig, och förtrollade skogar där Roland irrar runt i fåfäng jakt efter den gäckande nymfen Angelika, prinsessan av Catai (Kina), som arabernas kung skickat till de kristna för att de alla ska tappa huvudet: de jagar efter i blind förälskelse och hon flyr undan. Hennes flykt från kärleken är egentligen handlingens motor, men där finns även flera stora strider, slag och dueller. Här förekommer också kärleksparet Rudiger och Bradamante, som i denna version görs till anfäder för familjen d’Este – en typ av litterär appropriering av ett mytologiskt ursprung som det kan vara svårt för sentida läsare att ta på allvar, men som säkert gick hem vid hovet i Ferrara. Att Rudiger i sagan var en muslimsk furste, som visserligen konverterade till kristendomen för sin kärleks skull, var inget problem, medan det säkert ansågs mycket lämpligt att han i sin tur sades vara ättling till ”Iliadens” Hektor.

Ludovico Ariosto (1474–1533), porträtterad cirka 1510.

”Den rasande Roland” är skriven på ottave rime, ett versmått som använts även av exempelvis Esaias Tegnér. Ariosto bearbetade sin bok i över 30 års tid, och gav ut den i flera nya upplagor. Den är mycket intrikat komponerad, med tre centrala berättelser – Karl den stores krig mot morerna; Rolands obesvarade kärlek till Angelika; och Rudigers och Bradamantes romans – samt åtskilliga bihandlingar som griper in i varandra i lager på lager. Det ”korsklipps” ofta mellan pågående scener på ett sätt som kan uppfattas som rätt modernt, i en teknik kallad entrelacement. Det förekommer också uppemot 150 olika gestalter i boken, vilket naturligtvis bidrar till känslan av överflöd som präglar den, från de ­förtrollade bergen och skogarna till det jordiska ­paradiset och ända upp på månen, dit den mång­förslagne Astolfo reser med hjälp av evangelisten Johannes (!), för att hämta tillbaka Rolands vett så att han ska kunna delta i kampen mot morerna i stället för att jaga efter den motvilliga Angelika.

Italo Calvino tillhör de moderna författare som inspirerats av Ariosto, särskilt tydligt i trilogin ”Våra förfäder” (1952–59), där ”Den obefintlige riddaren” kan läsas som en lek med Ariostos riddarfantasier; men också med den sicilianska marionetteatern, som vanligen även den behandlar Karl den stores och hans paladiners äventyr. Även ”De sammanflätade ödenas slott” (1969) är tydligt påverkad av Ariostos överlappande och associativa teknik i berättandet.

Calvino skrev om ”Den rasande Roland” i flera omgångar under 60-talet, han gjorde en serie radioföredrag om den och satte samman en egen version, som ett slags återberättande introduktion, i början av 70-talet. I en essä från 1974 karaktäriserar han Ariostos verk som ett som varken börjar eller slutar: det kan inte börja för att det ju egentligen ”bara” är en fortsättning på Boiardos diktverk, och det kan inte sluta för att författaren så envist skrev om, reviderade och förändrade under så många år. Det är således en bok utan vare sig början eller slut, men inte bara genom sin tillkomsthistoria, utan egentligen ännu mer för hur förankrad den är i tidigare verk, liksom för hur många senare den öppnar. Den är säkert också en av inspirationskällorna till ”Om en vinternatt en resande” (1979), där bokens två läsare förenas kring jakten på en roman som ständigt gäckar dem.

En annan modern författare som påverkats av ”Den rasande Roland” är Virginia Woolf, vars ­”Orlando” (1928), om den unge elisabetanske ädlingen som lever genom århundradena och halvvägs förvandlas till kvinna, anspelar på diktverket. Både fantastiken i de många äventyren och flera av gestalternas flytande könsidentiteter hos Ariosto lär ha inspirerat hennes mycket underhållande roman.

På svenska finns det väldigt få referenser till ”Den rasande Roland”, detta så centrala europeiska diktverk. Det kan väl bero delvis på att vi tappade kontakten med den katolska delen av Europa genom reformationen, just som boken gjorde succé. Vi hade väl inte heller den utvecklade litterära kultur som fanns på andra håll i Europa vid denna tidpunkt i historien. Men det översattes av den vittre Carl ­Anders Kullberg, som också översatte både Torquato Tasso och Petrarca, och gavs ut i fyra band 1865–70. Det är, mig veterligen, den enda version av texten som finns tillgänglig på svenska. Den är rätt daterad men ändå klart värd att bläddra i, och den finns tillgänglig gratis på nätet, så det är bara att ladda ner och börja underhålla sig med de bålda riddarnas hjältedater på modersmålet, för den som så önskar.

Andra språkområden var snabbare: ”Den rasande Roland” översattes till spanska redan 1549 och på engelska gavs den ut under 1590-talet, och kopplades då, jämte Spensers ”The Faerie Queene”, till det elisabetanska projektet att skapa en ny sorts engelskhet utifrån den medeltida ridderlighetens ideal; det som senare, via många turer, utvecklats till den engelske gentlemannen. Både Cervantes och Shakespeare hade den alltså tillgänglig på sitt modersmål, och den har avsatt rätt tydliga avtryck i båda de mera kända författarnas verk. ”Don Quijote” är naturligtvis en drift med hela motivkretsen, och de fantastiska äventyr han parodierar liknar sådana som Ariosto glatt berättar som faktiska historier – även om hans berättarteknik, med en väldigt tydlig berättarröst som även refererar till sig själv och till exempel sitt behov av vila efter en lång dags skrivande, visar att det inte är någon naiv författare som skriver, utan en som har viss distans till sitt ämne. Hos Shakespeare är inflytandet tydligt i vissa pjäser, som ”Mycket väsen för ingenting”, och ännu mer i ”Othello” såväl som ”Kung Lear”. Det finns rader i båda dessa pjäser som ligger så nära Ariostos italienska att en del forskare rentav menar att han troligen läst verket i original snarare än på engelska.

Även den mest läsande av alla författare, Jorge Luís Borges, inspirerades av Rolands och de andra hjältarnas gränssprängande äventyr. Är kanske inte den överflödande äventyrsberättelsen med sina många trådar framåt och bakåt i världslitteraturen en verklig bok av sand? En som, liksom Calvino skrev, varken börjar eller slutar. Borges skrev en dikt med titeln ”Ariosto y los árabes” (Ariosto och araberna) där författaren porträtteras:

Como a todo poeta la fortuna

o el destino le dio una suerte rara;

iba por los caminos de Ferrara

y al mismo tiempo andaba por la luna.

(”Som till varje poet gav lyckan / eller ödet honom en sällsynt gåva; / han gick på Ferraras gator / och vandrade samtidigt på månen.”)

Bättre kan det knappast sammanfattas.