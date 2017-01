”Även vattenkraft måste klara moderna miljökrav”

Bilden är från Brevens bruk. Foto: Malin Hoelstad (Arkiv 2014)

REPLIK | VATTENKRAFT

Den av Sandberg efterlysta nationella strategin har redan tagits fram av Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten.

Påståendet att nationella myndigheter gör allt vad de kan för att riva ut småskalig vattenkraft är så grundlöst att det egentligen inte behöver bemötas. Men eftersom vi lever i en tid av populism, där fakta alltid är underordnat i stort sett vilket löst påstående som helst måste det tyvärr göras.

Först måste vi förstå vad småskalig vattenkraft är. Alla kraftverk under 10 MW installerad effekt räknas i dag som småskaliga, tidigare enbart de under 1,5 MW. Kraftverken under 1,5 MW, totalt cirka 1700, står för en försvinnande liten del av vattenkraftsproduktionen, men med lika stor miljöpåverkan som de storskaliga och ännu så länge helt nödvändiga kraftverken. Påståendet att de är viktiga i framför allt södra Sverige är direkt lögnaktigt. De är att betrakta som hobbyverksamheter, och kan man inte bedriva sin hobbyverksamhet utan att miljöanpassa den till dagens krav, är ett alternativ nedläggning av verksamheten.

Älvräddarna har i en uppmärksammad rapport år 2016 visat att det finns ungefär 535 kraftverk i den allra minsta storleksordningen, de flesta under bilmotor i storlek, som helt saknar tillstånd för sin verksamhet. Otillåten miljöverksamhet har påföljden böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap. 4 § miljöbalken. Dessa kraftverk är nu helt enligt gällande lagstiftning föremål för förelägganden från länsstyrelsernas sida, där de anmodas att söka det tillstånd som krävs. Det är inget nytt krav, det har funnits sedan 1918 års vattenlag. Att kräva ny lagstiftning för att myndigheterna följer nuvarande och för att det drabbar ett litet kollektiv på kanske 800 personer och deras obsoleta hobbyverksamheter är minst sagt märkligt.

De myndigheter som debattören avser har alla regleringsbrev från regeringen att rätta sig efter, där det noga anges vad de ska göra och hur. Ingen har vare sig fått eller på egen hand utfört uppdrag som går ut på att riva ut småskalig vattenkraft.

Däremot har den av Sandberg efterlysta nationella strategin redan tagits fram av Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. Den är under dialogform ämne för fortsatt utmejslande av bland annat prioritetsordningen för vilka vattenkraftverk som först ska miljöanpassas. Sveriges stora problem är nämligen att vi har 1 500 vattenkraftverk med ålderstigna tillstånd utan moderna miljövillkor, samt över 500 som helt saknar tillstånd. Det innebär att dessa kraftverk bedrivs med hänsyn och regler från tidigt förra seklet och ännu längre tillbaks i tiden. En behöver inte vara raketforskare för att förstå att det inte duger år 2017 när naturvetenskapen visat att biologisk mångfald är minst lika viktigt att ta hänsyn som till klimatfrågan. En fond som ska bekosta miljöåtgärder är på gång, även här slår debattören in öppna dörrar.

Många städer byggdes runt järnvägsstationer, som nu är nedlagda. Anser Sandberg att SJ ska återinföra ångloksdrift och med dessas hjälp återstarta trafiken till dessa orter? Skämt åsido, småskaliga vattenkraftverk var många gånger det som förde el och ljus till landsbygden. Men så är det inte längre, och vi måste nog alla leva med att moderna miljökrav på en olönsam bransch gör att de successivt kommer att försvinna. Och oavsett att myndigheter absolut inte sysslar med utrivning av småskaliga kraftverk, kommer den fria marknaden och moderna miljökrav att sköta om denna strukturomställning på elproduktionsmarknaden på egen hand.

Christer Borg

ordförande Älvräddarnas Samorganisation

tidigare av regeringen delegerad expert i Vattenverksamhetsutredningen

Christer Borg Foto: Svanthe Harström