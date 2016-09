"Även Merkel fick lägga om flyktingpolitiken när hon såg att systemen inte klarade det"

Han känner det lite som att cirkeln sluts. Större delen av hans yrkesverksamma liv har ägnats åt europeiska frågor. Han har haft uppdrag i Genève, New York, Paris, Hongkong, Seoul. Det är ett decennium sedan tsunamikatastrofen och dess efterspel, en period som han själv benämner ”min svåra tid”, även skildrad i den självbiografiska boken ”I skuggan av makten” (2007. Han har i nuläget sagt det han vill och kan säga om det. 2011 lyftes han ur frysboxen och utsågs till ambassadör i Sydkorea.

Att det blir han som nu ska företräda den svenska regeringens intressen i Bryssel är politisk logik. Företrädaren Anders Ahnlid, oomstritt kompetent, fick sitt uppdrag av den borgerliga regeringen. Danielsson säger, på ”ren svenska” och i kontrast mot de språkligt nästan perfekta formuleringar han använder (sådant märks när intervjun renskrivs), ”att det är jättespännande, när det ser som mest jävligt ut”. Ett språkbruk lika brutalt som adekvat; häromdagen hördes Jean-Claude Juncker tala i sitt state of the union-tal om ett EU plågat av en ”existentiell kris”.

Angela Merkel och Jean-Claude Juncker. Den förra genomförde i princip samma åtgärder för att minska asylströmmarna som den svenska regeringen, men avstod från att kommunicera det. Foto: Daniel Naupold / TT

Den tillträdande EU-ambassadören pekar på två viktiga åtgärder. För det första behöver förväntningarna på förändringstakten modifieras.

– För det första måste man ha en mer långsiktig syn på hur fort den europeiska integrationen skall gå. Det handlar om 28 medlemsländer som ser väldigt olika ut. För det andra måste vi komma tillrätta med europeisk klåfingrighet.

Han nämner harmoniseringen av arbetstidsdirektivet som exempel, som bygger på den felaktiga bilden av att det finns en gemensam arbetsmarknad för sjuksköterskor i Sverige och Portugal. I teorin, ja, men praktiken blir knölig och kostsam.

Varför vinner populistiska partier och politiker mark på många håll i EU?

– Vi går mot en situation där det man kan kalla för verkningsgraden av nationell politik, begränsas mer och mer. Nationella beslut betyder mindre och mindre, dels för att vi har mer av marknadslösningar idag, men också för att många frågor är av det slaget att vi inte kan lösa dem på nationell nivå. Då blir det extra viktigt att inte belasta den europeiska nivån med frågor som vi faktiskt klarar på nationell eller regional nivå. Jag tror att det är en grund för att återvinna trovärdigheten för samarbetet.

Man borde diskutera: Har vi det valsystem nutiden kräver?

Lars Danielsson tror att ledande politiker är fångna mellan ett minskande utrymme för nationella beslut, samtidigt som de saknar modet att tillstå detta inför väljarna. Han önskar också att man kunde få tillstånd en diskussion om valsystemen.

– Ingen vill ändra på principen ”en man, en röst” men man behöver fundera över varför det är så förtvivlat svårt att bilda regeringar. Belgien, Spanien, Sverige är alla exempel på detta. Där får du också en grogrund för missnöjespartier, när medborgarna ser att partierna inte ens lyckas med att bestämma vem som ska bestämma. De etablerade partierna vill inte tala med högerpopulisterna. Den positionen kan man ha, men då måste vi kanske också vänja oss vid ett landskap där dessa partier samlar runt 15-20 procent och får en vågmästarroll. Hur hanterar vi det? I Tyskland har man löst det genom stora koalitioner; det finns en större vana vid blocköverskridande lösningar än i Sverige. Man borde diskutera: Har vi det valsystem nutiden kräver? Det vore intressant om statsvetarna i Sverige inte bara recenserade partierna, utan också kunde ge substantiella bidrag till den diskussionen.

Det var som att man kände att ”nu har vi en chans att visa att vi är inte de där elaka tyskarna”.

Vad har hänt i Tyskland när det gäller hanteringen av flyktingkrisen?

– Tyskland gjorde nästan exakt det vi har gjort i Sverige och vidtog åtgärder av samma slag, gränskontroller och skärpta krav på anhöriginvandring när strömmarna blev större än man kunde mäkta med. Jag ägnade nästan hela de första månaderna åt att springa på olika tyska ministerier som ville jämföra, ”vi gör så, hur gör ni?”. Så politiken är nästan identisk, men det finns en tydlig skillnad – de tyska politikerna har inte kommunicerat omläggningen.

”Wir schaffen das”?

– Ja. När jag kom hit i september månad i fjol fanns det nästan en eufori. Det var som att man kände att ”nu har vi en chans att visa att vi är inte de där elaka tyskarna”. Merkel slog an tonen i de anföranden hon höll. Men även hon fick ändra politiken när hon såg att systemen inte klarade av det. I Sverige hade vi pressträffarna när alla stod uppradade och berättade att man ändrade politiken. Merkel har inte haft någon presskonferens av det slaget, fastän hon lade om politiken nästan identiskt med den svenska. Det är förklaringen till att hon idag har rätt mycket personlig kritik emot sig.

Merkel har inte haft någon presskonferens av det slaget, fastän hon lade om politiken nästan identiskt med den svenska. Det är förklaringen till att hon idag har rätt mycket personlig kritik emot sig.

Trots allt kallar Lars Danielsson Angela Merkel för en Europas mest imponerande politiker, ”vilket nog de flesta tyskar tycker också”.

– Hon är en resultatpolitiker mer än en kommunikatör. Men för att lyckas fullt ut politiskt måste man nog vara bägge delarna, att man gör och säger samma sak.

På söndag är det val i delstaten Berlin. Spelplanen är spretig; möjligheten finns att 5 partier samlar runt 15–20 procent vardera. Winfried Kretschmann från Die Grüne, som återigen vunnit ett omval med över 30 procents stöd i förbundslandet Baden-Württemberg, har uttalat sig för en koalition med CDU på förbundsnivå.

I färskt närminne finns landets skakande erfarenheter av terroristattacker, sexövergrepp och kravaller. I juni skakades Berlin återigen (två år sedan sist) av kravaller från vänsterextrema. Det var de mest våldsamma på fem år enligt tysk polis, som fick över 120 man skadade. Det rapporterades sparsamt. Däremot fick övergreppen i Köln av en helt annan magnitud.

– Det var ett fruktansvärt starkt genomslag, vilket delvis berodde på hanteringen. AFD vann hur mycket som helst på detta. Men de flesta jag har mött kan göra skillnad på flyktingmottagandet och det faktum att det oacceptabla som hände i Köln i första hand handlade om ensamkommande från Nordafrika.

Under attacken på köpcentret i juli råkade Lars Danielsson befinna sig i München.

– Det visade sig ju inte vara någon koordinerad islamistattack utan en förvirrad psykiskt störd ung man, men det var intressant att se vad som hände under de tre timmar som gick mellan 18-tiden då attentatet ägde rum och 21-tiden när man hittade mannen, som sköt sig själv. Under de timmarna var München en belägrad stad. Folk var vettskrämda, och det spreds rykten på sociala medier, även av polisen som gjorde misstaget att sprida vidare uppgifter utan att ha kollat fakta.

Han kallar normaltillståndet både Tysklands styrka och livsluft. Säger att flyktingdebatten i Tyskland inte har handlat särskilt mycket om kostnader, och att de som försöker göra jämförelser med 1930-talet missar det faktum att tyskarna idag vet att deras ekonomi är stark.

En vanligt citat om Tyskland är Horace Engdahls, ”ett Sverige för vuxna”. Stimmt das?

Han drar lite på munnen.

– Det där uttalandet handlade väl egentligen mer om Sverige än om Tyskland, och jag är inte den bäste att recensera Sverige. Men har du ett land med drygt 80 miljoner invånare och ett språkområde som omfattar 120 miljoner, så är det klart att det finns utrymme för mer. Sedan finns det helt klart en intellektuell tradition och ett bildningsideal som är starkt i Tyskland. Doktorstitlar smäller högt, och så högt att en del politiker tar genvägar för att få dem.

Horace Engdahl. Har sagt att Tyskland är ett Sverige för vuxna. Lars Danielsson ger honom delvis rätt. Foto: Henrik Montgomery/TT

Han ogillar uttrycket ”vuxendebatt”, fast tillstår att Tyskland nog ändå har en sådan i större utsträckning än Sverige. Och säger med neutral röst att han noterade hur svensk public service rapporterade om den nya utbildningsministern Anna Ekström och lyfte fram att hon hade medverkat i På spåret, men inte nämnde det faktum att hon hade varit ordförande för en av Sveriges största akademikerorganisationer.

– Man glömmer ibland bort att det bara är drygt 100 år sedan Sverige var ett fattigt land, och det kanske inte fanns så mycket utrymme för intellektuell verksamhet. Här firar vi i år 500 år efter reformationen, det finns Goethe, Schiller, Luther och alla möjliga andra, you name it. Är man som jag tidningsmissbrukare, är det ju en fröjd att slå upp tidningarna på morgonen. Det finns ett innehåll som av naturliga skäl är mycket mycket bredare än vad någon svensk tidning kan hålla sig med. Det handlar om att det är en större marknad, inte om att tyskar per definition är mer intelligenta.

Han har haft partibok i 30 år, och jobbat nära både Ingvar Carlsson och Göran Persson. Men säger sig kanske främst vara präglad av den kommunala vardagen, och inledde sin yrkesbana som opolitisk planeringssekreterare i Laholms kommun, där Centerpartiet hade egen majoritet.

Enkla lösningar finns inte.

– Det du…! Det har väl också gjort att jag har trott på tesen att det oftast inte handlar om vitt eller svart, utan snarare vilken nyans av grått du vill ha. Det kan låta som en ointressant kökkenmödding, men det är ju inte det. Det har väl med min tjänstemannabakgrund att göra. Jag tror rätt mycket på kompromisser, vi har ju konstruerat ett samhälle som blir mer och mer komplicerat. Enkla lösningar finns inte. Man måste försöka balansera olika intressen. Det är därför jag känner stor personlig sympati för de försök som Stefan Löfven gör kring blocköverskridande lösningar. Jag tycker att Tyskland visar att i vissa lägen kan det vara bra. Däremot i längden tror jag det kan det vara ohälsosamt, vilket också börjar visa sig nu i Tyskland.

Han kallar utlandsuppdragen för ett ”fantastiskt privilegium, att få betalt för att tillfredsställa sin nyfikenhet”. Understryker att hans jobb inte bara är att ”vifta med flaggor” utan även försöka förmedla en mer problematiserande bild av vad Sverige är.

– Sverige har varit ganska bra på att förstå omvärldsförändringar, och att dra nytta av dem. Den förmågan vill jag inte att vi tappar.

Han blev positivt överraskade för några år sedan, när föreläsningsföreningen i Falkenberg hade bett honom komma och berätta om Kina och Sydkorea. 600 personer kom.

– Det jag gillar i Sverige är det finns en kunskapstörst hos många att förstå helheten. Det är viktigt att ta fasta på. Det är nyckeln till Sveriges framgång: hög bildning, att vi är smarta, duktiga och förstår vad som sker. Jag skulle gärna önska att utrikesförvaltningen kunde spela en större roll. Vi är ju ute i världen på skattebetalarnas bekostnad, men många av de intressanta saker vi tar del av får aldrig uppmärksamhet i Sverige.

Jag rider ett varv på min käpphäst; Sveriges oförmåga att ta tillvara kunskaperna hos dem som reser ut. Han nickar, har också noterat den.

Vi behöver problematisera allt.

– Nyfikenheten har lite försvunnit. Jag har förstått att många som har bott utomlands inte blir lyssnade på. I det avseendet är det en förmån att jobba på UD, hos oss finns en annan kultur av förståelse för hur viktigt det är med influenser utifrån, men jag har hört många näringslivspersoner som tycker att de tappar i karriärmöjligheter för att de har varit ute, och det är allvarligt. Det är viktigt att man på ett vettigt sätt kan föra hem sina erfarenheter. Vi behöver problematisera allt. Där är jag fascinerad av Sydkorea, där det finns en stor medvetenhet om alla utmaningar och en stor vilja att studera vad andra länder gör för att se hur man kan använda idéerna och omformulera till egna lösningar. Jag önskar att Sverige hade mer av det. Vi har inte löst alla samhällsproblem.

Jag påpekar att det lät i regeringsförklaringen som att Sverige är på god väg att göra det. Han intar ett diplomatiskt ansiktsuttryck.

– Det vore bra om vi intog en lite mer ödmjuk inställning. Det var väl Pär Nuder som myntade det där uttrycket, stolt men inte nöjd. I all sin banalitet, det är precis vad det handlar om.