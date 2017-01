Åtta skäl: Därför är Trump redan historisk i Vita huset

Mr Trump har utsett sin svärson, fastighetsutvecklare Jared Kushner, som senior rådgivare eller ”senior adviser”. Vissa hävdar utnämningen gör 36-åriga den mest kraftfulla president-svärsonen i USA: s historia. Beskedet kommer inte oväntat. Kushner har varit en inflytelserik om än diskret gestalt i Trumps närmaste krets under valrörelsen.

Att utse släktingar till regeringsposter har sedan 60-talet varit uteslutet, men Trumps rådgivare har tidigare antytt att andra jobb i Vita huset inte stoppas av lagen.

Kushner är inte den första att passa profilen, dock.

President Woodrow Wilsons finansminister, William Gibbs McAdoo, var också gift med sin dotter, Eleanor.

Ivanka Trump, Mr Trump äldsta dotter och hustru till Kushner beskrivs också som den mest inflytelserika "First Daughter" någonsin.

Thank you, America, for the trust that you placed in my father. He will never let you down! https://t.co/H7wFgi8j4g