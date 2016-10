Åtta shoppingpalats med ikonstatus världen över

New York – Bergdorf Goodman

Modehuset Bergdorf Goodman började som skrädderi vid Union Square. Foto: Richie Buxo/IBL

Herman Bergdorfs namn står fortfarande först på Manhattans mest åtråvärda shoppingpåsar. Han flyttade dock hem till Paris 1906 och missade därmed hur Edwin Goodman förvandlade deras skrädderi till modehus.

I dag är Bergdorf Goodman en institution mitt i modevärldens epicentrum. Modeelitens hyllningar i filmen ”Scatter My Ashes at Bergdorf’s” talar sitt tydliga språk. Men redan på 1970-talet var det hit John Lennon och Yoko Ono rusade en julaftonskväll för att sista minuten-handla julklappar för 4 miljoner kronor. Och tio år senare var det här en ung Michael Kors fick chansen att sälja sin första kollektion. Men varuhusets största legendar är och förblir Betty Halbreich, 88-årig personal shopper och still going strong ...

Adress: 754 Fifth Ave