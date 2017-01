8 rika män äger lika mycket som hälften av världen

Larry Ellison, Jeff Bezos och Warren Buffet hör till de rikaste. Foto: AP

GENÈVE Det är en anmärkningsvärd rapport som Oxfam publicerar inför Davosmötet, där 3 000 näringslivstoppar och regeringsföreträdare träffas för att dryfta världens problem under fem dagar. Ny data visar att ekonomisk ojämlikhet i världen är mer dramatisk än någonsin.

Åtta män äger mer än de 3,6 miljarder människor som utgör den fattigaste hälften av världens befolkning, enligt rapporten. I toppen på denna förmögna grupp finns Microsofts Bill Gates, Amancio Ortega vid Inditex och Zara, den amerikanske Warren Buffet, mexikanske Carlos Slim och Amazons Jeff Bezos.

− Det är motbjudande att så stor förmögenhet är i händerna på så få, när en av tio i världen lever på mindre än två dollar om dagen. Det är ojämlikhet som håller hundramiljontals kvar i fattigdom, bryter sönder våra samhällen och underminerar demokratin, säger Oxfamchefen Winnie Byanyima.

Oxfam lägger skulden för gapet mellan superrika och fattiga på storföretagen och världens näringslivstoppar. De underblåser ojämlikheten genom att slingra sig undan skatter, pressa lönerna och använda sin makt för att påverka politiken till deras fördel, enligt organisationen.

Allmänheten reagerar nu allt kraftfullare på detta vilket sänder politiska chockvågor över jorden. Oxfam framhåller att frustration med ojämlikhet spelat en avgörande roll i valen av USA:s Donald Trump och Filippinernas Rodrigo Duterte samt i brexit-omröstningen.

Gapet visar heller inga tecken på att krympa, enligt rapporten. Mellan 1988 och 2011 ökade inkomsterna för världens tio fattigaste procent med bara tre dollar per år. Inkomsterna för världens tio rikaste procent ökade under samma tid med 11 800 dollar per år – 182 gånger så mycket.

Världen megarika samlar också på sig mer förmögenhet i rasande fart. Inom 25 år kan jorden ha sin första dollarbiljonär, spås det.

− För att sätta denna siffra i perspektiv kan man tänka följande: du måste spendera en miljon dollar varje dag under 2 738 år för att ha spenderat en biljon, enligt Oxfam.

Rapporten ger ingen smickrande bild av de superförmögna som klandras för att använda ”nätverk av skatteparadis och arméer av förmögenhetsförvaltare”. Dessutom hävdas att många av dem som vältrar i rikedom inte åstadkommit den på egen hand. Hälften av världens miljardärer har antingen ärvt sin förmögenhet eller fått den genom industrier med fallenhet för korruption och svågerpolitik, enligt Oxfam. I länder som Brasilien och Nigeria har miljardärer och storföretag också utövat påtryckningar för att få skattesänkningar.

Rapporten lär inte bli oemotsagd vid det ekonomiskpolitiska Davosmötet där just näringslivstopparna utgör en stor del av den samlade eliten bland snödrivorna, champagneglasen och gårleversnittarna under de nattliga kalasen. Bland annat är Bill Gates på plats, liksom spanska bankmiljardärskan Ana Botin, kinesiska Alibabagrundaren Jack Ma och Facebooks Sheryl Sandberg. Flera sessioner ska handla om just kapitalismens kris, skyhöga löner för näringslivshöjdare och en alltmer pressad medelklass som vänder sig mot etablissemanget och till populismen.

Från Oxfams perspektiv handlar det om att regeringar måste ta större ansvar, inte minst i fördelningspolitiken. Högre skatter på både förmögenhet och höga inkomster krävs, liksom mer satsningar på hälsovård, utbildning och jobbskapande. Och skattefifflande måste stoppas.

− Politiker bör sluta vara fixerade vid tillväxt och istället fokusera på att leverera till alla medborgare, inte bara till ett fåtal lyckligt lottade. Särskilt bör kvinnors möjligheter till jobb och utbildning stärkas, de är oftast i botten av fattigdomsskalan, enligt Oxfam.