Åtta myter om chefer – måste man vara dominant?

Myt 8: Har full koll

Våra förväntningar på vad en vd ska vara och uppfylla borde sänkas några snäpp, anser forskare vid det amerikanska universitetet MIT som i en studie hyllar vad de kallar för ”den inkompletta ledaren”. Ju mindre man som vd strävar efter inblick i alla processer, desto bättre mår organisationen. De bästa ledarna ser sin egen begränsning, anställer en mångfald av kompetenser och låter dem vara ledare över sina expertområden.

Ebay är ett lysande exempel på detta, menar forskarna – hela affärsmodellen vilar på förtroendet att de 25 miljoner lokala säljarna (över en miljon av dessa sägs ha sina Ebay-butiker som huvudförsörjning) själva hanterar prissättning, marknadsföring, ordrar, kundtjänst och frakt. Men även om det kan låta självklart att släppa på ansvaret, känner många chefer frustration över att inte ha full koll på allt som händer i organisationen, hävdar forskarna som har intervjuat ledare i USA på alla nivåer.

