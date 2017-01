Peder Fredricson tar hem Jerringpriset och aldrig har jag sett så många tappade hakor på parkett i Globen. Men den som kan sitt Jerringpris kan inte ha blivit överraskad. Hästfolket var helt enkelt ännu en gång mest engagerat att få sin röst hörd.

Foto: Maja Suslin/TT

Alla ”fick påse” på Idrottsgalan. Aldrig tidigare har priserna haft en sådan spridning. Därför låg det faktiskt på lut att Radiosportens Jerringpris skulle gå till ryttaren Peder Fredricson, vilket jag också flaggat för tidigare.

Visst kan det tyckas märkligt att ett OS-silver smäller högre än Sarah Sjöströms tre OS-medaljer, anses större än Jenny Rissveds OS-guld och Henrik Stensons Majorseger i British Open, men Jerringpriset handlar till skillnad från Bragdguldet inte så mycket om den rent idrottsliga prestationen, utan om känslor och engagemang. Och där är ridsporten oerhört svårslagen.

I mina ögon svarade Sjöström, Stenson och Rissveds för större prestationer under 2016, men jag har svårt att bli upprörd över att svenska folket röstade fram Peder Fredricson som vinnare av Jerringpriset. Man får helt enkelt se till vad Jerringpriset är för typ av utmärkelse. Hästfolket var bäst och mest engagerat i omröstningen. De gavs chansen att få sin röst hörd och tog den. Svårare än så är det inte.

Ridsporten är oerhört stor i Sverige. Det är bara att se till hur många åskådare som fyller Friends arena och Scandinavium vid de årliga stortävlingarna och bredden på alla småtävlingar ute i landet.

Det finns också en inneboende ilska hos hästfolket att ses lite över axeln, inte tas riktigt på allvar. Ridsporten känner sig ofta missgynnad i konkurrensen med andra idrotter, både vad gäller faciliteter och uppmärksamhet i media. Det här var en spark i baken på alla dem (oss) för att visa hur stor den inneboende kraften är inom sporten.

Peder Fredricsons prestation i Rio var naturligtvis fantastisk, så han är absolut en värdig vinnare. Fredricson och hästen All In var det enda felfria ekipaget under tävlingarna, men förlorade guldet på tid i den dramatiska omhoppningen.

Det är inte första gången som ridsporten vinner Jerringpriset. 2011 var det Rolf-Göran Bengtsson som fick kliva upp på Globens scen efter sitt EM-guld.

Att tala om skandal, fusk, organiserad kupp eller fel röstningsförfarande är bara löjligt. Hade man velat ha en annan vinnare fanns ju möjlighet att själv rösta och påverka resultatet. Både Sarah Sjöström och Henrik Stenson har dessutom tidigare fått Jerringpriset (och Bragdguldet), vilket möjligen också kan ha påverkat resultatet.

Nej, det gäller att se till vilken typ av utmärkelse Jerringpriset är. Det handlar om popularitet och engagemang. Svenska Dagbladets bragdguld, där en expertjury utser vinnaren, har en annan status när det handlar om den rent idrottsliga prestationen.