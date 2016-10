Sexualbrottskommitténs ordförande, lagman Mari Heidenborg, lämnar över den färdiga utredningen med förslag till skärpt sexualbrottslagstiftning till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson under en pressträff i Rosenbad i Stockholm. Foto: Stina Stjernkvist / TT NYHETSBYRÅN

Våldtäkt ska strykas ur straffrätten, enligt Sexualbrottskommitténs förslag. Det kan låta märkligt, men är bra. För med utredningens förslag skulle utgångspunkten vara att det är straffbart att genomföra ett samlag (eller en sexuell handling som är jämförbar med samlag) med en person som inte deltar frivilligt. Det krävs inte att gärningsmannen brukar våld eller hot om våld, och därför blir den nya beteckningen för brottet våldtäkt istället ”sexuellt övergrepp”.

Att dra gränsen för sexualbrott vid bristande frivillighet – det vill säga att offret inte har kommunicerat genom ord eller handling att hon vill delta i den sexuella akten – innebär att lagstiftningen anpassas efter gällande forskningsläge. I en studie från Södersjukhuset och KI har 298 kvinnor som varit patienter på Akutmottagningen för våldtagna intervjuats. 70 procent svarade att de hade upplevt signifikant immobiliseringsreaktion – det som brukar kallas för ”frozen fright”. Hela 49 procent att de hade upplevt en extrem frysreaktion.

Kort sagt: om sju av tio offer reagerar instinktivt med passivitet är det inte rimligt att lagstiftningen kräver att de gör fysiskt motstånd.

Den viktigaste förändringen som föreslås är dock inte kopplad till samtyckesfrågan, utan handlar om uppsåtskravet. Genom att införa oaktsamhetsansvar, det vill säga att den som av grov oaktsamhet gör sig skyldig till allvarligt sexuellt övergrepp ska kunna dömas för brott. Det handlar om fall där gärningsmannen har insett att det den andra kanske inte deltar frivilligt i den sexuella handlingen, men ändå genomför den utan att försäkra sig om samtycke.

Två domar som nyligen fastställts i hovrätten visar varför det behövs. I det ena, som rörde en våldtäkt i Lund, fann tingsrätten det bevisat att den åtalade med våld tilltvingat sig samlag, att han uppfattat att hon sagt nej och sluta, men han friades då det inte kunde uteslutas att han inte förstått att hon menade vad hon sade.

I det andra fallet ansåg rätten att en 15-årig flicka som då hon var ensam med sju för henne okända killar som krävde sex (hade tagit hennes mobiltelefon och kläder samt under delar av kvällen hållit henne inlåst) inte gjort det tydligt nog att hon inte ville. De turades om med henne när hon låg helt paralyserad av rädsla, ändå ansåg rätten att hon borde ha gjort mer motstånd.

Det är lätt att hålla med justitieminister Morgan Johansson om att detta är en av de viktigaste straffrättsliga reformerna under denna mandatperiod. Att spela dum skulle inte längre vara ett ”get out of jail free”-card.