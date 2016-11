Att manipulera friare en del av hennes taktik

Detalj ur ”The rainbow portrait of queen Elizabeth I” från år 1600 – 1602. Målningen visas på Hatfield House i Hertfordshire.

Elisabets friare var, som frågeställaren antyder, talrika. Här fanns den spanske kungen Filip II, som redan varit gift med Elisabets syster Maria, ärkehertig Karl av Österrike, Erik XIV av Sverige och de båda franska hertigarna Henrik av Anjou (sedermera Henrik III) och Frans av Alençon. Förhandlingarna kunde pågå i månader men rann alltid ut i sanden.

Närmast drottningens hjärta kom sannolikt de inhemska friarna, såsom Robert Dudley, earl av Leicester. Sedan dennes hustru, Amy Robsart, år 1560 avlidit trodde många att äktenskap mellan Dudley och drottningen stod för dörren, men så blev inte fallet.

Ju längre tiden gick, desto mer gjorde Elisabet politik av sin ogifta ställning. Hon ingick inte äktenskap eftersom hon redan var förmäld med kungariket England, och hon ville inte dela med sig av makten. En äkta make skulle, tycks hon ha resonerat, utgöra en säkerhetsrisk och samtidigt reducera hennes eget inflytande. Eller som Elisabet vid ett tillfälle skall ha sagt till Robert Dudley: I will have here but one mistress and no master, ”Här vill jag ha blott en härskarinna och ingen härskare”.

Alltså nöjde hon sig med att manipulera friarna och göra detta till en integrerad del av diplomatin. Elisabet omgav sig med favoriter som ena dagen överhöljdes med ära och andra dagen råkade i onåd. Beteendet var av allt att döma nogsamt planerat: det var meningen att såväl utlänningar som undersåtar skulle känna sig osäkra. Drottningen utnyttjade hovintrigerna för att söndra och härska.

Till saken hör också att Elisabet I:s regering beskuggades av Henrik VIII:s. Elisabet beundrade sin far, trots att han faktiskt låtit halshugga hennes mor. Hon såg faderns strävan att skapa en stark monarki som ett föredöme, och hon insåg bättre än de flesta hur ofärdigt arbetet var. Kungahuset var fattigt och måste ha parlamentets stöd för att beskatta folket. En stående armé saknades, och byråkratin var bristfällig. I detta läge var det nödvändigt med goda rådgivare, försiktiga politiska utspel och nogsamt manövrerande. Sett ur detta perspektiv var Elisabets val att spela rollen som Jungfrudrottning logiskt.

Hon tyckte om det politiska spelet och gjorde härskandet som sådant till sin identitet.