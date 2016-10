Den extrema högerns ansikte - Viktor Orban Foto: Ronald Zak

Roula Khalaf är biträdande chefredaktför för Financial Times med ansvar från denna excellenta tidnings utrikesbevakning. Hon har arbetat för FT sedan 1995 då hon kom till tidningen efter att ha arbetat som journalist på Forbes magazine i New York.

I en krönika i FT reagerar hon mot Theresa Mays uttalande : “If you believe you’re a citizen of the world, you’re a citizen of nowhere. You don’t understand what the very word ‘citizenship’ means.”

Hon är visserligen nu brittisk medborgare sedan ett decennium men känner sig självklart som en “citizen of the world”: uppvuxen i Libanon, utbildad i Frankrike och har sedan arbetat över en stor del av världen.

Annons X

Hon konstaterar att effekten av premiärministerns uttalande är detta:

Whatever Mrs May’s intentions, the rhetoric of the Conservatives (despite some recent retractions) is bound to reinforce the xenophobic attitudes that surfaced during the Brexit campaign — and create divisions between “real” citizens and “fake” ones.

Hennes analys:

Sadly, in today’s strange world, flirting with identity politics seems to be a requirement for mainstream politicians anxious about challenges from the far right.

Att flörta med identitetspolitik är den metod som politiker i politikens mitt nu använder för att hantera utmaningarna från den extrema högern.