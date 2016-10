En ung drakflygare i Ohio, en av platserna där J D Vance växte upp. Får de unga det de behöver för att kunna känna egenmakt? Foto: Al Behrman / TT

Vad gör ett par föräldrar i julhandeln, när de får höra att deras lille pojke som gått omkring på egen hand och olovligen lekt med en leksak, av ett butiksbiträde uppmanats lämna affären och förbjudits att gå in igen? Vad är en rimlig reaktion? För Jim Vance och Bonnie Blanton var svaret att rusa in i butiken, slå sönder leksaken i fråga, och riva ner och kasta runt andra varor. Mamman skrek upprepande ”Kick his fucking ass!” och pappan förklarade att han skulle bryta nacken av biträdet om sonen någonsin tilltalades igen.

Jim och Bonnie var morföräldrar till J D Vance, som nyligen givit ut sina memoarer, ”Hillbilly elegy – A memoir of a family and culture in crisis” (Harper). Författaren är 31 år och har examen från Yale Law School. Det är en levnadsberättelse av ett unikt slag, eftersom många av dem som har en uppväxt snarlik författarens, inte kommer i besittning av de verktyg som krävs för att förmedla sig på det viset.

Det är en på alla sätt brutal uppväxt, bland dem som amerikaner kallar hillbillies, rednecks och white trash. För J D Vance är de grannar, vänner och familj. De lever i ett slags hederskultur, i vilken en man närapå kan slå ihjäl en annan man för att den sistnämnde har fräckheten att antyda att den förstnämndes syster är attraktiv. Men när samma män blir släkt genom giftermål, kan de göra gemensam sak i nattlivet för att jaga andra kvinnor.

I detta klansamhälle sker en parallell rättsskipning. Polisen och rättsväsendet varken får insyn eller har möjlighet att ingripa. Barnens tillvaro präglas av social misär i dysfunktionella familjer med stora mängder ständiga relationsuppbrott, missbruk och fysiska våldsamheter.

Miljön är förödande. Den präglar tanken och det upplevda handlingsutrymmet. J D Vance beskriver människor som saknar förmåga att se sin egen roll och sitt eget ansvar, som styrs av känslan att deras val och handlingar inte spelar någon roll. Det vilar en defaitistisk inställning; att vara predestinerade till samma begränsade liv; barnen flyttar från våldsamma hem för att hamna i relationer där de själva upprepar samma beteenden.

Följden blir föga överraskande fler destruktiva hållningar, bland annat fördömanden och stigmatisering gentemot dem som trots allt väljer att flytta från orten; de upplevs visa i handling att de tror sig vara förmer än dem som blir kvar.

Det finns många lärdomar att dra från detta. Priset för att inte ha gjort det i tillräckligt stor utsträckning, är att en nästan seriefigursartad person kan inta Vita huset nästa månad. Mot detta eller framtida snarlika situationer, finns inga quick fixes. I grunden handlar det om ett omfattande samhällsbygge som måste vila på ett antal centrala insikter. Därmed är det också en bok viktig för oss på andra sidan Atlanten, eftersom samma tendenser till utanförskap och polarisering märks även i vårt samhälle.

I bokens avslutande kapitel sammanfattar J D Vance sina slutsatser. Det är inte bristen på politik som skapat denna förintande brist på självkänsla och låga tilltro till den egna förmågan. Det är inte avsaknaden av regeringsreformer och finansiellt understöd; många av dem lever livslångt på statliga bidrag. Den nedlåtande stereotypa bilden av en s k welfare queen, en svart, överviktig kvinna som lever på bidrag och äter onyttigt, finns i lika stor utsträckning i ljushylta toner, upplyser Vance om.

Det är inte brist på handlingskraft som saknas; det krävs trots allt lite jävlar anamma för att som svar på att någon verbalt förolämpar ens mamma, misshandla någon med elsåg (en av J D:s morbröder), eller (en annan morbror) tvinga någon som hörts säga om sin syster att han önskat ”eat her panties”, att bokstavligen tvinga den lösmynte att äta upp ett par trosor under knivhot.

Hur samhällen förmår möjliggöra mobilitet – och social mobilitet förutsätter ibland geografisk – är ett mått på dess dynamik.

Så vilka lärdomar kan dras? För det första: Den amerikanska drömmen är central, oavsett vad andra länder kallar dess innebörds motsvarighet. För J D:s morföräldrar är detta närmast en religion – man tror på Gud och USA, och i det senare ligger en förväntan om ett löfte att nästa generation kan få det bättre än den innevarande. Trovärdiggör en sådan dröm, och du kan få människor att anstränga sig mer och överträffa sina egna förväntningar.

Framtidsoptimism är avgörande. Hur samhällen förmår möjliggöra mobilitet – och social mobilitet förutsätter ibland geografisk – är ett mått på dess dynamik. (Något att tänka på i den svenska debatten om arbetsmarknaden som i sina värsta stunder signalerar att det stillastående är att föredra före rörelsen).

För det andra: Skydda de meritokratiska funktionerna i samhället. Ett ord som återkommande gör sig påmint vid läsningen av den här boken är egenmakt, upplevelsen av att vara ett handlande subjekt. Det går inte förhindra att barn föds till situationer och miljöer som inte är optimala, men det går att slå vakt om deras möjlighet att med arbete, ambition och talang ta sig vidare.

Därför är det helt avgörande att medborgarna kan lita på att bli behandlade rättvist. Den oroande trenden att vilja bedöma människor utifrån yttre faktorer, urgröper tilliten till sådana mekanismer. När J D:s pappa får höra att sonen är antagen till Yale, blir hans första reaktion misstänksamhet. Har han låtsas vara svart eller liberal? Den bristen på tillit till institutionerna är priset för den diskriminering som osvikligen blir följden av det som kallas positiv särbehandling, och är lika skadlig som svågerrekrytering. Varken kontakter, könstillhörighet eller etnicitet ska tillåtas trumfa begåvning och ambition.

Det finns en punkt bortom vilken man inte kan skylla på någon annan, varken arvet eller miljön, utan måste finna sätt att höja sig över den låga förväntan statistiken ger en.

För det tredje: Allt samverkar. Ja, det är en sociologisk sorgesång, skriver Vance, men det handlar också om psykologi, gemenskap, kultur och tro. Och han har ett uppfordrande budskap till sina egna; det spelar ingen roll hur mycket regeringen satsar på skolorna, ifall familjerna inte förmår erbjuda barnen en tryggare hemmiljö. Det finns en punkt bortom vilken man inte kan skylla på någon annan, varken arvet eller miljön, utan måste finna sätt att höja sig över den låga förväntan statistiken ger en.

Make America great again, säger Donald Trump, betydligt mer överslätande till denna underklass och förklarar att det inte är deras ansvar, utan någon annans. Han säger så för att det finns en efterfrågan på budskapet. Men en sådan förkunnelse kommer bara att fortsätta att avlöva dem kraften att förändra sina liv. J D Vances uppfordrande berättelse bär, till skillnad mot den som torgförs av Trump, på reella möjligheter att förändra livet till det bättre.

En särskilt minnesvärd episod tilldrar sig när J D har börjat skolan. Hans lärare inleder varje dag med att tillkännage ”dagens siffra”. Varje barn får sedan ge exempel på tal som summerar siffran. Goda insatser belönas med en liten godisbit. En dag är siffran 30, och han hör klasskompisarna ge de lätta svaren, ”29 plus 1”, ”28 plus 2”. Han vet att han kan bättre än så, och tar höjd för att imponera. ”50 minus 20” renderar mycket riktigt erkänsla, och två godisbitar. Men så hörs från en annan klasskamrat ”tio gånger tre”. J D bevittnar förintad hur detta okända premieras med tre godisbitar, och hör läraren berätta om något som kallas multiplikation.

Väl hemma bröt han ihop, ”jag kände mig bara dum”. Men morfar Jim, den mest fruktade hillbillien i trakten men som sedan länge hade samlat sig och övergett både sprit och slentrianmässiga slagsmål, lärde honom den dagen skillnaden mellan brist på kunskap och brist på intelligens. Det förra går att åtgärda, och innan middagen serverades den dagen hade J D lärt sig både multiplikation och division.

En morfar som alltid var beredd att öva mattetal, eller en mamma som trots sitt vårdslösa, våldsamma mödraskap ändå tog med honom till biblioteket och öppnade den världen. Därmed gav de honom, inkapslad i en omgivning som signalerade att det inte var någon idé, exempel på avvikande, möjliggörande budskap. ”Och just det kan ha varit vad som räddade mig.”