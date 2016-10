Astra Zeneca stiger efter budrykten på Twitter

Enligt twitterkontot DAMS Consulting, som Bloomberg News betecknar som ett "overifierat konto", cirkulerar rykten i marknaden om att Novartis är på väg att sälja sina 32 procent av Roche för att frigöra likviditet till att lägga ett bud på Astra Zeneca.

Budintervallet uppges av DAMS Consulting ligga kring 40-45 dollar, en premie på 30-45 procent jämfört med kursen i New York på närmare 31 dollar i skrivande stund (i New York handlas Astra Zeneca i form av depåbevis som motsvarar en halv aktie vardera).

En taleskvinna för Astra Zeneca avböjer att kommentera saken för Bloomberg News.

Vid klockan 16.45 hade Astra Zeneca-aktien handlats upp till drygt 541 kronor, drygt 1 procent högre än de 534 kronor aktien kostade strax före klockan 16. Tweeten publicerades klockan 15.57.

$AZN $30.32 rumor that $NVS is selling their 32% stake in $RHHBY to make a cash bid for $AZN deal rumored price is $40-45 range