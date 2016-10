Åslunds dubbel sänkte Djurgården

Färjestad har visat upp fin form den senaste tiden och hade inför mötet med Djurgården vunnit tre raka matcher, varav en efter förlängning. Stockholmslaget å sin sida gästade Karlstad med tre raka matcher utan tre poängare i bagaget.

Efter flera bleka insatser den senaste tiden så inledde Djurgården, 16 SM-guld, bättre i klassikermötet med Färjestad, nio SM-guld. Unge fjärdecentern Albin Lundin slog in en studsande puck till 1–0, 4.54 in i första perioden.

Färjestad skulle däremot kvittera Djurgårdens ledning knappt tio minuter senare efter ett mönsteranfall från tredjekedjan. Joakim Nygård stötte in pucken på pass från Alexander Johansson.

I andra perioden tog Djurgården på nytt ledningen efter att nyförvärvet Juuso Ikonen gjort sitt första SHL-mål. Finländaren sköt 2–1 i powerplay 3.31 in i perioden. Men återigen kvitterade FBK – tio minuter senare – genom Per Åslund som petade in sin egen retur, även det i spel i numerärt överläge.

– De får lite för lätta mål, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson till CMore.

Efter en mållös tredje period så fick matchen avgöras i förlängning. Där drog Djurgården på sig dubbla utvisningar och Färjestad fick chansen i spel fyra-mot-tre. Men Djurgårdens defensiv och målvakten Mikael Tellqvist lyckades hålla tätt och tog matchen till straffläggning.

Väl där avgjorde Färjestads Per Åslund med sitt andra mål i matchen och såg till att Färjestads hemmasvit mot Djurgården, som inte vunnit i Karlstad sedan januari 2015, är intakt.

– Det roligaste som finns är att vinna matcher och göra det tillsammans, säger centern Johan Ryno till CMore.

Resultatet innebär inga förändringar för varken Färjestad eller Djurgården som är kvar på sjunde respektive tolfte plats i SHL-tabellen.