Artister samlas för Trump-fritt USA

På sajten "30 days, 30 songs", pågår en nedräkning fram till det amerikanska presidentvalet, där en ny låt av en ny artist kommer att läggas upp varje dag. Washington Post har kallat projektet "en spellista som Donald Trump kommer att hata".

Aimee Manns låt "Can't you tell" tränger in i Trumps eget huvud och ställer frågan: "Ska ingen stoppa mig? Kan ingen se att jag inte klarar jobbet?" I en kommentar till låten skriver hon att Trump förmodligen inte vill ha jobbet, utan deltar bara för kicken att tävla och vinna.

Franz Ferdinand har döpt sitt bidrag till "Demagogue" och kommenterar att en demagog "sprider falska löften, är en mobbare och saknar intresse för fakta". REM bidrar med en liveversion av sin gamla låt "World leader pretend" och kallar den "en perfekt låt för dessa märkliga tider".

Annons X

Hittills har man kommit ungefär en tredjedel in på listan, och flera bidrag återstår att presentera före valdagen den 8 november.