Arrogans har gett oss dagens skola

Foto: Emma-Sofia Olsson

Politiken eller civilsamhället? Lärarna eller skolledarna? Matte- eller läslyftet? Vem eller vad ska ha äran för att svenska skolan tycks ha blivit bättre? (Åtminstone har nedgången i Pisaprovsresultaten avstannat.) Svårt att reda ut på en konkret nivå, men för det generella planet har jag ett förslag – ödmjukhet. Att svensk skola lyckats förmedla kunskaper i något större utsträckning än förra Pisaperioden kommer ur en förändring i attityd; tillräckligt många på tillräckligt viktiga positioner beslöt sig för att ta skolans problem på tillräckligt stort allvar. Och tvärtom, våra dåliga prestationer har berott på och beror på arrogans.

Genom konkurrens, marknadsprinciper och progressiva men oprövade undervisningsmetoder skulle vi bli bäst i världen: så reformerades vårt skolsystem under 1990-talet. Man var jäkla säker på succé, detta beskrivs i Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet”, och åtskilliga tog ut mycket i förskott. När försämringen blev uppenbar möttes den med högmod, prestige och mer av samma: framtidspedagogik och tävlan. Kontrollapparaten från helvetet tilltog, gjorde lärarnas arbete tungt och frätte ytterligare på en allt porösare skolgrund. Den accelererande övervakningen var ett tecken på att politikerna tappat makten, eller – de gav bort den. Planen – usel som det skulle visa sig – var att omdana från statlig förvaltning till att en massa särintressen tillsammans skulle vaska fram något bra och självreglerande. Medan incitamenten i svensk skola blev kontraproduktiva, växte särintressena sig starka och hellre än att politiken försökte återta styret så skapades en kafkaartad administration.

2012 fakturerade en ”paradigmmäklare” den kommun jag bor i 300 000 för ett framtidsdokument gällande kommunens skolor. Hens idéer var redan prövade och vederlagda, till exempel i ett projekt från 1996 som hette ”Färila skola 2000”. Idéerna, i både framtidsdokumentet och Färila, innebar ämnesövergripande studier, åldersblandade klasser, digitalisering, inga fasta klassrum eller scheman, läraren som bollplank och drivkraften skulle vara elevens egen lust att lära. Experimentet avbröts sedan gymnasiebehörigheten för Färila-eleverna sjunkit till nästan den lägsta i landet på några år. Data, lust och frihet är en lockande och billig pedagogik som ständigt återkommer och saluförs som nydanande – vissa har svårt att acceptera utebliven framgång.

Annons X

En falsk dikotomi ställdes på benen för att försvara illa underbyggda undervisningsmetoder: kunskap hämmar kreativitet och kritiskt tänkande. Brist på gott resultat i Pisa var förmodligen bra. 2013 tweetade en chef för ett av Sveriges mest inflytelserika skolföretag: ”Nej. Om Björklund menar att vi ska härma Korea och co för att leverera bra PISA är risken stor att vi tappar styrkor i det vi har.” Citatet avslöjar den arrogans jag tycker har förekommit. Härma Korea? Som om de skulle ha monopol på att läsa, skriva och räkna väl? Och varför så dyster syn på nytillkomna generationer av svenska elever? Varför skulle inte dessa klara det tidigare årskullar klarat?

I senare studier har bland andra Skolverket ådagalagt att där kunskap sjunker, där sjunker även påhittighet och förmåga till skärpa.

I senare studier har bland andra Skolverket ådagalagt att där kunskap sjunker, där sjunker även påhittighet och förmåga till skärpa. Skolans inre marknad, bestående av lika delar goda intentioner och bondfångeri, närdes bland annat av okunniga kommunpolitiker.

Är uppgången pålitlig? I SVT:s ”Agenda” sa Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, om TIMSS (Trends in international mathematics and science study) som också visat bättre resultat än föregående år: ”Jag känner fortsatt oro för svensk skola, att det här är en engångsvinst beroende på att det har varit så uppmärksammat, att man pressar lärare och eleverna pressar sig själva – att det här inte är något som är ihållande. För att man ska få det ihållande, så krävs det att man har ett löpande kvalitetsarbete och det finns ganska lite som tyder på att det har hänt särskilt mycket positivt där i svensk skola.”

Beror förbättringen på att uppmärksamhet, åtgärder och pengar riktats mot skolan? På att utbildade föräldrar kompenserar med stöd i hemmen och läxläsning? Eller på reformer som fallit väl ut? Sådant behöver vi veta.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Det som indikerar en pseudoförbättring är skolans dåliga likvärdighet. Pisa mäter likvärdighet med sju indikatorer, sedan 2006 har fem av dessa blivit sämre och ingen bättre. Varför är det alarmerande? Ur ett mänskligt perspektiv innebär det att människor i mindre omfattning har chans att utveckla sig själva och sina liv på bra vis. Men vi kan också betrakta det ur ett instrumentellt perspektiv, likvärdighet är ett lackmustest för ett skolsystems redbarhet och vårt presterar alltså lågt i detta fall. Samhället kan aldrig utjämna de förutsättningar unga människor föds in i, men de ideologier som format välfärdssamhället ges legitimitet av att vi i alla fall försöker; om barn får andra klassens undervisning på grund av sin socioekonomiska status och plats de är födda på, så har Sverige misslyckats med sitt demokratiska uppdrag.

Ju fler högpresterande ett skolsystem har, desto färre lågpresterande.

Vilket somliga anser vara nödvändigt. Värre än myten om hur kunskap är hämmande är den som Bengt Stillström, riskkapitalisten som grundade skolkoncernen Academedia, påstod i Dagens Industri 2014: ”Likvärdig skola ger sämre skola för de flesta”. (Academedia av i dag tar avstånd från hans åsikter.) Särintressen som tjänar pengar vill spela ner försämringarna för att undvika problematisering av den egna verksamheten. Stillström menar att en likvärdig skola är en skadlig utopi, att generellt bra undervisning för alla är inkompatibelt med ett gott skolsystem för nationen i sin helhet. Politiker bör därför ge upp likvärdighetsambitioner och värna de bästa eleverna, vilket för övrigt är de med ursprung i mer välmående hem.

Stillström har fel, det är tvärtom, de sundaste skolorna är de som lyckas förhållandevis väl oavsett elevens förutsättningar. Vilket tydliggörs i grafen ”Snapshot of performance in science, reading and mathematics” ur det senaste Pisamaterialet. Här visas andelen låg- och högpresterande inom skolan i vart och ett av OECD-länderna.

Bäst är Shanghai (som i statistiken räknas som ett eget land), där 39,1 procent av eleverna är högpresterande och 4,8 procent lågpresterande, sämst är Dominikanska republiken, där 0,1 procent återfinns i toppgruppen och 70 procent längst ner. I Sverige åstadkommer 16,7 procent av eleverna akademiska resultat i den översta gruppen och 11,4 procent i den nedersta, vilket ger oss en mittenposition. Ju fler högpresterande ett skolsystem har, desto färre lågpresterande, ju bättre skolan är för elever med diverse utmaningar, desto bättre är den för dem med få utmaningar och tvärtom. Mig veterligen finns ingen nation där ett större antal elever utmärker sig akademiskt samtidigt som många presterar dåligt.

Vi vet hur viktigt det är att barn känner sig trygga och accepterade, att deras dagar är meningsfulla och att en god auktoritet, med ordning och ömsesidig respekt, förbättrar trivsel och undervisning.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Här får ni lite svensk nationalism: Vi borde ha den bästa skolan i världen. Varför? Överallt finns attityder, de förändras över tid, som är till gagn eller olycka för undervisning. Fungerande skolor klarar att förädla och inkorporera användbara synsätt och samtidigt hålla undan dem som inte är till nytta. Fördelar för oss är att vi är ett relativt litet land med stark bildningstradition också i arbetarklassen, här finns social medvetenhet och en jämförelsevis gedigen infrastruktur och vi har en luthersk tradition som kan innebära en balanserad självuppfattning. Vidare har upplysning och sekularism en stark ställning i vårt land, vår skola har breda ambitioner, där även slöjd, hemkunskap, idrott och estetiska ämnen ges betydelse och vi har haft en tradition av att ungdomar tidigt tar ansvar. Samtidigt vet vi numera mer om hjärnan och hur inlärning fungerar. Vi vet hur viktigt det är att barn känner sig trygga och accepterade, att deras dagar är meningsfulla och att en god auktoritet, med ordning och ömsesidig respekt, förbättrar trivsel och undervisning.

Ett skolsystem är svårhanterligt, det kan aldrig bli perfekt, men min käpphäst sedan jag började skriva om skolan är att vår nedgång inte är någon slump.

På cirkus finns ibland en clown vars akt går ut på att hen tror sig kunna trolla, men när clownen ska dra duvan, kaninen eller ett fungerande skolsystem ur hatten, så är det tomt och den förväntansfulla minen övergår i snopenhet. Det är en bild som kommit för mig i samband med att politiker, eller andra, är säkra på att just denna nya pedagogik, denna nya väg, ska skapa framtidsskolan. Efter clownen kom magiker med rök och speglar: politisering (är du entreprenöriell, lille vän?), marknad (ett kattrakande om resurser och föräldrar som shoppar en identitet åt sitt barn) och experiment (Sir Ken Robinson, framtidskompetens och lärstilar). Ett skolsystem är svårhanterligt, det kan aldrig bli perfekt, men min käpphäst sedan jag började skriva om skolan är att vår nedgång inte är någon slump. Vi fick vad vi satsade på och vi kan satsa annorlunda – ödmjukhet är att anpassa vad man tror efter bevisen.

Pröva denna tanke som är omodern i Sverige: skolan ska vara en monolit i samhället. Skolverket, som ska basera sin verksamhet på evidens, lärarutbildningarna och skolorna, bör bindas samman med en orderkedja som upprätthåller integritet och möjliggör ansvar. De dåliga nyheterna är att tuffa beslut fordras för att komma dithän, de goda nyheterna är att elevers behov av en bra undervisning och skolpersonals av en rimlig arbetsmiljö, sammanfaller med gemensam samhällsnytta.