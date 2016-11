Arkivfynd om bröllop och Stockholms spritpolis belönas

Samlade Under strecket – från 1963 till 1990

Claes-Erik Bjällerud berättar om sitt samlande av Under Strecket-artiklar: ”Min historia med Under strecket började 1963. Jag läste, klippte och samlade värdefulla artiklar inom en mängd olika ämnesområden. En bärande tanke var att kunna använda dem i mitt lärar- och läromedelsarbete. Jag lärde känna skribenter som Alf Åberg, Kai Curry-Lindahl, Knut Ahnlund, Hans Krook och många, många andra kunniga personer, var och en expert inom sitt område. Mitt regelbundna samlande upphörde av olika skäl efter 27 år, 1990. Därefter har jag fortsatt läsa Under strecket utan att samla på mig nya artiklar, kanske mest beroende på ändrade förhållanden i mitt arbetsliv. Men fortfarande händer det att jag tar fram registret och letar upp en intressant artikel från min samlarperiod. Så kan jag jämföra nu och vad man förutsade då. I dag kan jag förstås underlätta för mig och snabbt besöka SvD-arkivet när jag så önskar. Dock måste jag tillstå att det ibland känns fint att läsa en gammal Under Strecket-artikel på papper också”.