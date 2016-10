Ariana Grande till Sverige i vår

Ariana Grande gör totalt 19 konserter i Europa i vår och sommar under sin "Dangerous woman tour". Efter premiären på Friends den 8 maj drar hon vidare till bland annat Danmark och Norge.

Ariana Grande debuterade med "Yours truly" 2013 och följde upp med "My everything" året efter och har haft stora framgångar med hits som "The way" och "Problem". Senast hon var i Sverige var i maj 2015, då hon gjorde en utsåld spelning på Globen i Stockholm.

Biljetterna släpps fredagen den 28 oktober klockan 9.00.