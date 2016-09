Vilseledda Foto: Virginia Mayo

The Economist sammanfattar frihandelsdebatten elegant i sin senaste ledare:

Since the 1840s, free-traders have believed that closed economies favour the powerful and hurt the labouring classes. They were right then. They are right now.

The Economist grundades alltså 1843 och kämpade då mot den brittiska regeringens protektionism.

I ledaren sammanfattas de starka argumenten och förklaringen till varför slutna ekonomier drabbar de arbetande och ger de mäktiga fördelar.