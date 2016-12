Skam

Betyg: 5 av 6

Hela första säsongen av ”Skam” ligger nu på SVT Play, men alla i min omgivning har redan sett den, inklusive jag. Serien är redan en modern klassiker.

Jag blir rörd av seriens framtidshopp och tilltro till ’dagens ungdom’.

Det finns likheter med brittiska ”Skins” från 2007 och svenska ”Spung” från 2002. Samma målgrupp, samma berättarteknik med snabba klippningar, samtida musik och perspektivskiften. Men när ungdomarna i ”Spung” festade och dejtade så var rollfigurerna i ”Skam” bara bebisar, och de förra använde sig knappt av datorer.

Det är unikt att vi nu genom populärkulturen börjar kunna jämföra två olika tonårsgenerationers användande av internet. 80-talisterna och de tidiga 90-talisterna blev serverade internet som en konstig men spännande grej från yttre rymden medan sena 90-talister och 00-talarna (millennials) växt upp med internet som en extra kroppsdel.

Denna ungdomens förlängda arm skildrar ”Skam” på ett genialiskt sätt. Chattkonversationer och googlingar är lika drivande för handlingen som de verkliga mötena. Det är också fantastiskt hur skaparna inte sett digitalisering som ett hot de ängsligt försöker få in, utan som en berättarteknisk möjlighet.

Serien bekräftar mina föreställningar om millennials, som att hos dem är homosexualitet inte längre något man bara får höra om när en representant från RFSL föreläser på skolan, eller att det inte måste innebära förtryck att bära hijab. Nu förmedlar serien kanske en lite väl optimistisk bild, det vet jag inte, och den är inte perfekt gällande representation (hittills har vi mest fått följa känslolivet hos de konventionellt vackra exempelvis). Jag blir ändå rörd av seriens framtidshopp och tilltro till ”dagens ungdom”.

Jag blir också rörd för jag påminns om hur jag själv var som tonåring, och att jag borde varit mer som Eva, Noora, Sana, Isak och de andra. Lite mer livsbejakande och inte så allvarlig gällande livet. Jag känner som Bob Dylan sjunger: ”I was so much older then, I’m younger than that now”.

Det är så sorgligt att det för alltid är försent att vara 16 år och glad. Det enda man kan göra i ett sådant läge är väl att ta samma råd i sitt eget liv nu, som man vill ge till sitt yngre jag. I oktobernumret av Vogue skrev Victoria Beckham ett brev till sitt yngre jag, om vad hon önskar att hon hade vetat då. Hon avslutar med att hennes äldre jag antagligen skulle ge samma råd till henne, som hon i dag vill ge sitt yngre jag. Vi blir aldrig av med oss själva. Men jag ska ändå försöka vara lite mer som de i ”Skam”.

Sen får man väl inte glömma att vanliga tonåringar är inte sådär snygga, roliga eller bra på att festa. Det är ju en tv-serie och saker romantiseras, men det har jag för längesedan glömt när jag tittar.

Den första säsongen av ”Skam” går att se på SVT Play. Den tredje säsongen visas just nu på norska NRK.