Kristallen-galan och Lindorff tilldelades två Skämskuddar vardera, i kategorierna direktsänt och guldkudden respektive årets meltdown och Comedy Centrals hederspris.

Årets prisutdelning gästades dessutom av ett rekordstort antal nominerade och vinnare. Zannie Hahn var på plats för att ta emot sin Skämskudde i kategorin tv-personlighet. Det var även representanter för programmen "Vårdgården" och "Ex on the beach" som mottog utmärkelser i kategorierna underhållning respektive dokusåpa.