Årets mest lästa understreckare

Donald Trumps framgångar som politiker har skakat om en hel värld. Foto: Evan Vucci/AP

Den populism som sköljer in över stora delar av världen just nu innebär ett reellt hot mot demokratin. Därför finns det all anledning att på djupet försöka förstå fenomenet, för att inte falla i fällan att motarbeta det på ett sätt som bara spär på dess framgångar.

Läs Torbjörn Elenskys understreckare från den 7 november.