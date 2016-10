Årets Guldkatt gick till Monica Dominique

Monica Dominique Foto: Marcus Ericsson/TT

"En jazzprofil som har fått hela svenska folket att lyssna på jazz och gillat det – även om de inte har förstått att det är jazz de har lyssnat på".

Så beskrev juryn Monica Dominique i sin motivering. Hon var en av fyra musiker som nominerats av juryn och när lyssnarna sedan fick rösta var det hon som stod som segrare.

– Tusen tack, jag är urlycklig, sade Dominique under galan, som direktsändes i P2.

Annons X

Dominique är pianist, kompositör och skådespelare. Under 80- och 90-talen var hon flitigt anlitad i filmer och olika former av tv-underhållning. 2010 medverkade hon i "Stjärnorna på slottet" och tidigare i år valdes hon in i Swedish Music Hall of Fame.

Munspelaren Filip Jers utnämndes till årets musiker och i sin motivering hyllade juryn honom för sin lekfullhet. Tonbruket fick pris som årets grupp och Josefin Lindstrand blev årets kompositör.

Sveriges Radios musikpris Jazzkatten delas ut årligen sedan 1993. Årets gala, leddes i år av Miriam Aïda.