Skuggexistenser, identitetslöshet och medelklassens självförakt – det märks på årets bokutgivning att Frankrike är ett land i kris. I en av romanerna får vi stifta bekantskap med det fiktiva landet Yazigien, präglat av gränskontroller och framkrystad nationalism.

Marie Darrieussecq, Leïla Slimani och Yasmina Reza. Foto: Leo Sellén/TT, Francois Mori/AP, Oscar Gonzalez/IBL

Mellan mitten av augusti och slutet av oktober utkom det 560 romaner i Frankrike: medan läsarna bara blir färre och färre har antalet utgivna titlar fördubblats på 25 år. Inför uppgiften att se tendenser och trender i detta överväldigande utbud är det befriande att stöta på Julia Kristevas kommentar till sin ungdoms slukarläsning av franska klassiker: det finns inte en enda litteratur, utan det som finns är en inbillningens och fantasins erfarenhet som tar sig en mångfald uttryck, vars enda uppgift är att göra motstånd mot den tankens enhet som kännetecknar alla slags totalitarismer. ”Je me voyage” ­kallas för memoarer, men är till formen en intervjubok där Kristeva på pratar om sitt liv med psykologen Samuel Dock. Från den påvra uppväxten i kommunismens Bulgarien, med den årliga alfabetsfesten den 24 maj, då man klär ut sig till en bokstav, till en privilegierad Paristillvaro med utsikt mot Luxembourgträdgården, berättar Kristeva överraskande tillgängligt och smittsamt om en tillvaro med texten som förutsättning. Även äktenskapets hållbarhet tillskrivs makarnas gemensamma litteratursyn: ­livet är något som skrivs, och skriften är livet.

Kristevas tanke gör sig ideligen påmind i år: det finns inte en enda litteratur, ett enda språk, en enda tanke. Litteraturen är det som söker sig utanför, det andra könet, den bortglömda tvillingen som står vid sidan om. Till exempel när Proustkännaren ­Diane de Margerie i ”À la recherche de Robert Proust” i myllret av gestalter som fyller ”På spaning efter den tid som flytt” lyckas urskilja den som ­saknas, och gör en nyläsning av verket helt utifrån Marcel Prousts frånvarande lillebror, framgångsrik kirurg, familjefar och författare till 27 medicinska verk med ett specialintresse för hermafroditism. Varför har inte berättaren någon bror? Rörde det sig om ren rivalitet, eller fanns det andra skäl till att brödraparets rationella halva förpassades till skuggan? Bör vi i själva verket söka broderns konturer bland någon av alla de uppblåsta och självbelåtna läkare som befolkar verket?

Skuggdelen, den bortträngda halvan, är också vad som sysselsätter Marie Darrieussecq i ”Être ici est une splendeur. Vie de Paula M Becker” (anmäld under strecket 15/4 2016), en av många böcker på senare tid som riktar ljuset på det moderna genombrottets kvinnliga gestalter. Berättelsen om konstnären Paula Modersohn-Beckers korta och intensiva liv (1876–1907) utspelar sig i den tyskspråkiga modernismens finrum, hon var väninna till Rainer Maria Rilke och dennes hustru Clara Westhoff, och hennes Gauguininspirerade, expressiva porträtt av Rilke pryder ­”Bonniers allmänna litteraturhistoria” som talar om hennes ”särskilt vittgående betydelse” för diktaren.

Med sin atmosfär av livshunger, nyfikenhet, ­målarfärg och osande kaminer påminner skildringen av Paula Moderohn-Beckers alltför få Parisår en nordisk läsare om Cora Sandels Alberte-böcker, om den norska målarinnan som skyndar boulevarden fram med dukar under armen bara några år senare. (Bokens titel är ett Rilkecitat, översatt ”Härligt är leva här” av Erik Lindegren – och denna sprudlande livsglädje förmedlas verkligen.)

Det som upptar Darrieussecq är de praktiska förutsättningarna. ”Kvinnor har inga efternamn”, konstaterar hon. ”Kvinnor har förnamn.” Darrieussecq, vars knivskarpt klara och muntert ursinniga prosa som alltid är ett nöje att läsa, skildrar konsthistorien som en fest där hälften av deltagarna antingen står utanför gruppbilden eller rentav retuscherats i ­efterhand. Precis som Ebba Witt-Brattström vill hon avskaffa halvbildningen och ge oss tillgång till en kulturhistoria med plats för både män och kvinnor.

Nina Yargekov, född 1980, som fick Prix de Flore för sin tredje roman ”Double nationalité”, är också framför allt intresserad av den bortträngda halvan, men på ett helt annat sätt. ”Double nationalité” är den oavlåtligt uppfinningsrika och fantasifulla ­historien om en kvinna som står i taxfreeshopen på Charles de Gaulle-flygplatsen och plötsligt inser att hon inte har en aning om vem hon är eller var hon kommer från. I väskan ligger två pass, det ena franskt, det andra yazigiskt, bägge utställda på Rkvaa Nnoyeig: genom romanen får vi ta del av det fiktiva lilla östeuropeiska landet Yazigiens märkliga kulturhistoria i en svindlande balansakt mellan Tintin, Nabokov och en alldeles nutida upplevelse av identitetsförlust och vacklande tillhörighet i en värld präglad av intensifierade gränskontroller och framkrystad nationalism. Genom sin vilsna huvudperson ger Yargekov en sorglustigt skarp bild av ­dagens Paris, befolkat av idel främlingar med huvuden fulla av frågor om identitet, den egna och andras.

Nationalismen får en sidokommentar i poetisk form av den outtröttlige Jean-Michel Espitallier, som de ­senaste åren alltmer framstår som en ledande gestalt i dagens franska poesi (jag tänkte säga yngre av gammal vana, men Espitallier fyller faktiskt 60 nästa år), vars ”France romans” är en odyssé genom vanlighetens Frankrike, en uppräkning av några av landets drygt 35 000 kommuner med kännetecken och ­särdrag mer eller mindre slumpmässigt hämtade från reseguider, turisthandböcker och tidningarnas notissidor: medeltida fontäner, kasinokvällar och grönsaksmarknader trängs med notiser om hushållsvåld i en bedövande ackumulering av vanlighet, färglöshet och småttighet som inte torde ha någon litterär motsvarighet sedan Emmanuel Boves klassiska förortsskildring ”Bécon-les-Bruyères” från 1935.

Vad ska vi göra med medelklassen, undrar Espitalliers poetkollega Nathalie Quintane, ”Que faire des classes moyennes?”, i en text bestående av lika delar självbiografi, ilska och statistik: precis som man i Sverige talar om pianot, talar Quintane om klädskåpet med spegel som medelklassymbol för välstånd och stabilitet; hon skildrar en klass driven av rädsla och självförakt, en klass som slutat lära och läsa. Utan att egentligen överraska blottlägger Quintane enkelt och pedagogiskt de krafter som ligger bakom Nationella frontens jätteframgångar i Frankrike.

Samma förlamande rädsla och självförakt hos medelklassen finns med som en drivkraft i årets Goncourtpristagare, Leïla Slimanis ”Chanson douce”. Titeln översätts ungefär Vaggvisa, och ”Chanson douce” är historien om det unga hårt arbetande medelklassparet som anställer en barnflicka, en äldre erfaren kvinna som snart dominerar familjen med sin effektivitet och tillgänglighet, men som ­visar sig socialt handikappad och buren av en ­emotionell svält utan gränser.

Med små medel berättar Slimani (som är född 1981 och har skrivit en roman tidigare) effektivt om den nya medelklassens och småbarnsföräldrarnas ­ständiga kamp mot tiden, otillräckligheten och det dåliga samvetet. Igenkänningsfaktorn är skyhög: från dagisstress, kommersiellt skapade krav på prinsessklänningar och överambitiösa barnkalas till oförmåga att se var familjelivet slutar och de hushållsnära tjänsterna börjar. Slimani har skrivit en vardagsthriller som genom sin höga konkretion och igenkänning vetter mot anglosaxisk spänningslitteratur – vi är egentligen inte så långt från ”Kvinnan på tåget” – och att den fått Frankrikes största litteraturpris pekar egentligen ut en brist i den frans­ka litteraturen snarare än denna boks en­astående kvaliteter. Trots arvet från Simenon är man helt enkelt inte så bra på den här sortens vardagligt förankrade thrillers längre.

Då är den internationellt framgångsrika dramatikern Yasmina Rezas tredje roman ”Babylone”, som fick Prix Renaudot, betydligt intressantare och mer utmanande såväl litterärt som moraliskt. Reza, född 1959 och representerad på svenska med romanen ”Den förtvivlade” från 2003, är en mästare på att låta en normal borgerlig umgängessituation sakta spåra ur i ett slags darwinistiskt vanvett, och att göra detta med en aldrig svikande humor snarare än med ­moralisk förtvivlan, vilket var och en som sett Polanskis ”Carnage”, en filmatisering av en av hennes pjäser, vet: undan för undan falnar den väluppfostrade fasaden. Reza visar upp de omärkliga men hårda klassmarkörerna i samma hyreshus, sam­tidigt som hon egentligen berättar något annat: jag läser ”Babylone” snarast som en vemodig fabel om livets bräcklighet.

Nästan alla dessa böcker handlar om brott. Man undgår knappast att Frankrike är ett land i kris. Den ­djupaste skuggan och det grymmaste brottet kommer från en hybrid mellan kriminalreportage och roman, Ivan Jablonkas angelägna ”Laëtitia”, vinnare av Le Mondes litterära pris. Ett uppmärksammat mordoffer från 2011, populistiskt utnyttjat av ­Sarkozy, återupprättas i historikerns varsamma händer till en levande tonårsflicka: ”I världens ögon föddes hon i och med sin död”. Läsaren utsätts för en infernovandring genom återfallsförbrytarnas, kvinnohatets, övergreppens och våldets Frankrike som kunde vara skildrade av Georges Bernanos i ”Historien om ­Mouchette” – för snart 80 år sedan. Jablonka visar samma självklara solidaritet med skuggorna som Majgull Axelsson.

Avslutningsvis vill jag påminna om några vår­titlar som jag presenterat i en tidigare streckare (17/6). Det franskspråkiga litteraturåret 2016 innehöll också Jean Echenoz åksjukeframkallande spion­pastisch ”Envoyée spéciale”, Camille Laurens ursinnigt feministiska fiktionslek ”Celle que vous croyez” och – kanske särskilt intressant i år just för SvD:s ­läsare – belgiska akademiledamoten Lydia Flems vackra bidrag till Joe Brainards och Georges Perecs litterära lek ”Jag minns”: ”Je me souviens de l’imperméable rouge que je portais l’été de mes vingt ans”, som uteslutande koncentrerar sig på minnen som gäller klädsel, frisyr och utseende; hur den unga människan bygger sin identitet utifrån och in.