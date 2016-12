Versaillesfördraget. Fr v franske regeringschefen Georges Clemenceau, amerikanske presidenten Woodrow Wilson samt engelske premiärministern David Lloyd George ses här på väg ut från Versailles efter undertecknandet av fredsfördraget som avslutade första världskriget

Jag har länge funderat över Ruchir Sharmas artikel i New York Times den 13 november.

Jag tror det är den i särklass dystraste framtidsbild jag sett.

Inte därför att den egentligen är särskilt drastisk eller oväntad, men för att den är så lugnt resonerande och slutar i ett så trovärdigt, mörkt perspektiv.

Sharma är författare till The Rise and Fall of Nations: Forces of Change in the Post-Crisis World och han arbetar på Morgan Stanley Investment Management som global chefsstrateg.

Han tar i artikeln When Borders Close det långa perspektivet.

Globaliseringens era genererade stort välstånd. Den fria handeln under fyra decennier gjorde miljoner människor till vinnare.

Sedan kom kriget. Första världskriget.

Han utvecklar sedan jämförelsen mellan tiden efter 1914 med tiden efter 2008, Han ser nu framför sig långsam ekonomisk tillväxt, högre inflation och ökade konfliktnivå i världen.

Han pekar på depressionen på 30-talet. Då stängde USA sina gränser för invandrare, en miljon mexikaner återvände hem. Frihandeln ströps vilket förlängde depressionen.

Från 1973 dubblerades världshandeln till 60 procent av världens BNP. Nu sjunker den. Kapitalflödet över gränserna sjunker än snabbare.

Migrationen minskar också. Mellan 2009 och 2014 har fler mexikaner lämnat USA än som rest in - och det före Donald Trumps anti-mexikanska utbrott.

Vi är på väg in i de starka männens era igen - totalitära regimer kommer att göra att det kommer ta lång tid innan en ny era av globalisering kan inledas.

Exakt vad Donald Trump innebär vet ingen idag säkert, men mycket pekar mot att han ser sig som en av dessa starka män, en av dessa nationalististiska populister som nu växer i inflytande i många länder. Det är inte bara ”America First” som gäller.

Freedom House visar hur friheten i världen minskar. Militärutgifterna däremot ökar i mycket snabb takt, Den trygghet som eftersträvas är en chimär, men den underbygger de starka nationalistregimernas makt. Nu som då.

The lesson of the past is that just as night follows day, deglobalization follows globalization - and can last just as long.