Arcade Fire bjöd på nya låtar

Konserten hölls för en liten skara människor som alla hade fått lov att lämna sina mobiltelefoner vid dörren. Anledningen till det stora hemlighetsmakeriet var att bandet bjöd på flera låtar från deras kommande album.

Det kanadensisk-amerikanska indierockbandet Arcade Fire släppte sitt senaste album, "Reflektor", för tre år sedan.

I en frågestund på Reddit i somras berättade bandmedlemmen Will Butler att arbetet med den nya skivan fortskrider och att den troligtvis kommer att släppas under våren 2017. Men Butler lade in en brasklapp om att bandet inte har någon "definitiv tidsplan" och att albumet "blir klart när det blir klart".

Arcade Fire bildades i Montreal 2001 och slog igenom stort 2004 med debutalbumet "Funeral". Bandet har totalt gett ut fyra studioalbum varav "The Suburbs" från 2010 blivit den största kommersiella framgången – det utsågs också till årets album på den amerikanska Grammygalan.