”Arbetet mot extremism trappas upp nästa år”

En konvoj med IS-krigare tar sig från Raqqa i Syrien, till Irak. Bilden är tagen 2015. Hillevi Engström är avgående nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, och skriver att det krävs insatser på flera sätt för att komma åt bland andra hemvändare från IS. Foto: Maja Suslin/TT, AP

DEBATT | TERRORISM

En högre växel kommer att läggs in under 2017 för att stötta kommunerna i deras uppdrag.

I en insiktsfull debattartikel efterlyser säkerhetsexperten Dan Larsson att kommunerna ska ta ett större ansvar för att motverka våldsbejakande extremism. Det ska ses mot bakgrund av en realistisk hotbild: Omkring 300 personer från Sverige har rest till framför allt Syrien och anslutit sig till terrororganisationer som Daesh/IS. Numera går resorna åt andra hållet, till Sverige. Åtskilliga har med sig stridserfarenhet, förmåga att operera i grupp, kunskap att tillverka bomber och rimligtvis en lägre tröskel att ta till våld. Alla har dock inte ingått i stridande förband. En relativt stor andel återvändare är kvinnor och barn.

Mycket görs också för att hantera denna problematik med återvändare. Polis och säkerhetspolis följer upp dessa personer. På grund av stora utredningssvårigheter i fjärran land kommer sannolikt få att bli ett fall för domstol och kriminalvård. I stället blir de en utmaning för kommunernas socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

Annons X

Det finns dock en fördel, de allra flesta (förmodligen samtliga) som reser tillbaka till Sverige är kända. Även om det finns vissa problem med informationsöverföring och samverkan, är det trots allt möjligt att rikta insatser mot personer och familjemedlemmar som är identifierade.

Värre är det med personer som flyger under radarn. Dan Larsson uppehåller sig mest vid en hotbild som hittills fått för lite uppmärksamhet, de ensamagerande.

Den svenska våldsbejakande extremistscenen består i huvudsak av tre miljöer. Den mest synliga är den högerextremistiska vit makt-miljön. Mindre påtaglig i dag är den autonoma vänstermiljön. Den islamistiska extremismen har hittills satt sina tydligaste avtryck utanför landets gränser. Det är i den miljön som de nyss nämnda återvändarna har sin hemvist.

Utanför dessa miljöer finns de ensamagerande. De inspireras av någon av extremistfalangernas hatfyllda budskap och propaganda. Internet erbjuder stora möjligheter att locka nya anhängare. Extremistmiljöerna är också skickliga att med ord, bild och symboler skapa en suggestiv ”verklighet”.

Personer som på egen hand har radikaliserats tar ibland kontakt med likasinnade. På det sättet hamnar de i extremistmiljöer, och blir synliga. Men det finns också personer som är försiktiga med kontakter. Några av dem förbereder det som de ska förbereda med stor beslutsamhet. Tid är sällan ett problem. De kan ägna oändlig möda i förberedelsearbetet. Långa tider händer ingenting.

Problemet för polis och säkerhetspolis är att komma ensamagerande på spåren. När det ändå sker är det svårt att bedöma deras förmåga och avsikt, inte minst vad de förbereder. Det långa förberedelsearbetet, de få kontakterna och perioderna av till synes overksamhet, gör det mycket svårt att få klarhet i vad som kan vara på gång.

Problemet med ensamagerande illustrerar på ett tydligt sätt att arbetet mot våldsbejakande extremism måste ha ett väsentligt bredare fokus än att vara enbart en fråga för rättsväsendet. När ensamagerande väl ger sig till känna kan det vara för sent. I sin artikel nämner Dan Larsson två tydliga exempel när det var för sent, Anders Behring Breivik i Oslo och Anton Lundin Pettersson i Trollhättan.

Polis och säkerhetspolis svarar för spetsen för samhällets samlade åtgärder för att motverka våldsbejakande extremism. Den nationella samordningen kan i stället sägas representera bredden: strategin går således ut på att mobilisera den stora del av samhället som ligger utanför rättsväsendet. Inte minst handlar det om kommunerna.

Framför allt är det unga som dras till extremism. Därför har skolan en nyckelroll genom att ha högt i tak i diskussionen, men samtidigt slå vakt om skolans värdegrund. Strategin fokuserar också dem som är på väg in i våldsbejakande extremism, eller vill lämna sådana miljöer. Här har kommunernas socialtjänst en viktig roll liksom hälso- och sjukvården inklusive psykiatrin.

Genom den nationella samordningens breda anslag ska färre hamna i eller fastna i våldsbejakande extremism. Talar vi om ensamagerande innebär samordningens strategi väsentligt fler kontaktytor – och därmed möjligheter att påverka eller på annat sätt agera – än vad som står rättsväsendet till buds. På det sättet samspelar spetsen och bredden för att motverka våldsbejakande extremism. Detta samspel kan också vara högst påtagligt genom att uppgifter om allvarlig brottslighet får lämnas till polis och säkerhetspolis.

För att kommunerna ska kunna utföra ett effektivt arbete mot våldsbejakande extremism förutsätts kommunala lägesbilder och handlingsplaner. Som bland annat påpekats i SvD:s kartläggning från november återstår en del att göra för att få med alla kommuner på tåget. Därför kommer en högre växel att läggas in under 2017 för att stötta kommunerna i deras uppdrag. Med start under våren kommer vi att tillsammans med landets 21 länsstyrelser att fokusera arbetet med lägesbilder och handlingsplaner. Tillsammans kommer vi att bjuda in och träffa samtliga kommuner för att intensifiera det viktiga arbetet med att stärka och hålla bredden.

Vi kommer också att tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige ta fram en fördjupad lägesbild över hur arbetet mot våldsbejakande extremism tar sig uttryck i landets samtliga kommuner.

Inom kort kommer Samordnaren att lämna ett betänkande som bland annat tar upp det viktiga kommunala arbetet mot våldsbejakande extremism. Vi får återkomma med bedömningar och förslag. Redan nu kan sägas att stora utmaningar kommer att mötas med stora ansträngningar. Det får aldrig vara för sent.

Hillevi Engström

nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Lars Korsell

jur.doktor och sekreterare i kommittén Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Hillevi Engström och Lars Korsell Foto: Maja Suslin/TT, privat

Nationell samordnare Den 29 augusti 2016 tillträdde Hillevi Engström som Nationell samordnare. Hon efterträdde Mona Sahlin på posten. Hillevi Engström har dock meddelat att hon lämnar sin tjänst för att återgå till jobbet som kommundirektör i Upplands Väsby. Hon kvarstår dock på sin tjänst som samordnare fram till dess att en efterträdare har utsetts. Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har som huvuduppdrag att stärka och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Läs mer här.