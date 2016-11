Badke

Som ett kollektivt trots mot novembermörkret intar ”Badke” Dansens hus stora scen och sprider ostoppbar energi ut i salongen. Tio palestinska dansare öser loss i Mellanösterns populära folkdans dabke, överförd från generation till generation i olika varianter, och här tolkad med individuella särdrag av breakdans, orientalisk dans, samtida dans och balett – därav titelns ordlek ”Badke”.

Det kunde vara en bröllopsfest i Ramallah; komplett med strömavbrott då ljuset släcks och partymusiken tystnar. Men gästerna börjar vissla, dansa, sjunga och använda en vattenbehållare som trumma. Festen fortsätter och i mörkret uppstår nya laddade möten innan elektriciteten tänder upp festplatsen igen.

Möten är också utgångspunkt för det belgiska scenkonstkollektivet Les Ballets C de la B, som under mer än tre decennier varit en vital del av ”det belgiska undret” i egenskap av plattform för dansanta allkonstverk. ”Badke” är producerat av C de la B tillsammans med flamländska KVS och palestinska A M Qattan.

Föreställningen börjar suggestivt i mörker. Man hör rytmen av stampande fötter, handklappningar och gälla rop. Så kommer tio ryggar till synes i unison rörelse. Dabke har många drag gemensamt med andra folkdanser, inte minst från Balkan: kedjekopplade kroppar som synkar bensvängar, fotarbete och hopp i repetitiva mönster. Naser Al-Fares musik driver på dansarna som flyger över golvet, utmanar varandra och samspelar i lekfulla turer. Här får både män och kvinnor träda fram med sensuellt svängande höfter. Två dansare skapar ett eget drama när de hetsar varandra till brutal närkontakt.

”Badke” är inget berättande verk. Ändå finns här så mycket att tolka in, mänskligt och politiskt. Dansen ger utlopp för starka, explosiva känslor. Men rörelseglädjen övergår i tillfällig utmattning, huvuden dunkar i golvet och ljudet liknar hjärtslag. Musiken dämpas, låter burkig. Någon säckar ihop efter ett utbrott av frustration och rädsla. Mot slutet höjer dansarna handflatorna mot oss, som sökte de avvärja hot. Gesten blir dock embryo till ny dans.

Dessa tio palestinier utgör en högst heterogen grupp individer som inte ger upp utan dansar tillsammans som ett slags motståndshandling. Det smittar – publiken får pröva efteråt.

Turné med Dansnät Sverige: Malmö 8/11, Göteborg 10/11, Kungsbacka 11/11, Jönköping 13/11, Västerås 15/11, Karlskrona 17/11 och Umeå 19/11.