Är världen redo för Donna Juanita?

Claire Wikholm och Gina Dirawi gestaltar den frigjorda Donna Juanita som ung och som äldre. Här i kostymprovningen på Kulturhuset Stadsteatern. Foto: Lars Pehrson

Platsen är Kramfors, stadsdelen Tomtebrölet. En ung flicka vid namn Anita gör uppror och flyr till storstaden. Hon tänker följa lustprincipen vart den än bär. På vägen skapar hon en ikon. En urstark kvinna som gjord att bygga en musikal omkring. Hon tänker rasa och rasera. Nu kommer hon.

Bortanför vardagen står en saga och stampar. Berättelsen om dig och mig och en särdeles svensk vardag från 1960-talet till idag – fast den är liksom språkligt uppskruvad, kärleksfullt och lekfullt kommenterad och trivsamt roliggjord. Den är befolkad med Lindemän av olika kön, med en pastor Jansson och en orkester ledd av en fryntlig Helmer Bryd. Över denna mytologi står en Gudom: en viss Robert Lind. Även om denna parallella värld kan verka mycket manlig så rymmer den också kvinnliga motstånd: till exempel Donna Juanita, syster till Don Juan, en señorita som är lika pilsk som han...

Hasse & Tages texter bildar ett eget universum, med ett mycket humant och sympatiskt naivt rättvisepatos. Deras verk innehåller en absurd humor, som visserligen delvis kommer från en akademisk miljö, men som är så genuint folklig att den förtjänar att aldrig glömmas. Tage Danielsson gick bort redan 1985 men Hans Alfredson lever ännu, och blev 85 år under sommaren. Sättet att lägga en skämtsam grund till sin medmänsklighet var unikt. Miljöengagemanget, besvikelsen över att politiken tappat sina visioner och en underbart studentikos larvighet fick dem att skapa sångspel och revyer.

Den som passerar Kulturhuset Stadsteatern kan möjligen höra någon välkänd Hasse & Tage-sång eka ur ventilationssystemet. Här pågår repetitionerna inför premiären av musikalen ”Donna Juanita” – en ny iscensättning som tar sitt avstamp ur sången om den handlingskraftiga Donna Juanita men också innehåller lån från rader av andra sammanhang och skapar en fiktiv värld, som är mycket lik idag. Texten är fylld av blinkningar med hänvisningar till Kramfors, där Robert Lind presiderar, och Tomtebrölet där en viss herr Lindeman köpt en andelslägenhet, utan dörr men med medhörning till frusna grannar. Ja, den som kan sina Hasse & Tage-texter har mycket att hämta. För den som inte kan dessa alster återstår att göra en glad upptäcktsresa.

Regissören Johanna Garpe. Foto: Lars Pehrson

Regissören Johanna Garpe, som även skrivit texten med Erik Norberg, vill påminna om hur intelligent humor kan vara. Hur den på en gång kan blanda en till synes barnslig blick med skarp och politisk vision. Hasse & Tages kärlek till människor och själva människan är så uppbygglig. Det är nära, det är personligt, med den improvisatoriska tekniken liksom rycker man mening ur luften. Så bygger man en väv av meningsfulla roligheter.

Det är lätt att dela hennes iver. Jag har själv stått på skolgården och hållit mobbarna lugna genom att gång på gång återberätta Lindemanhistorier, eller felsägningssketchen från ”Spader Madame” med alla kongeniala språkliga nyuppfinningar: rent anglofilt nonsensspråkspoetiska. Hasse & Tages förhållningssätt till språket, och deras upptäcktsresor genom det är en lisa. Här finns också en närmast ironisk syn på vad manlighet innebär.

– Erik Norberg och jag har slitit med att få med så många som möjligt av alla geniala texter och sånger. Några har vi missat, men viktigast är ju historien om hur Anita/Juanita tar kommandot över sin könsroll. Hon liknar en sexuell truck som hon far fram. Jag ser Juanita som en katalysator för människor som vill ha förändring, säger Johanna Garpe och fortsätter:

– Därför har vi också lagt till en genusdiskussion. Juanita ser inga hinder och jag vill att vi ska visa hur man mer fritt kan förhålla sig till könsroller. Jag har tröttnat på ordet ”normkritisk” – jag tycker att ”normkreativ” är mer positivt. Alltså, att man pekar ut en riktning istället för att bara komma med pekpinnar eller negativa åsikter. Vi låter rollerna byta grejer med varandra...

Jag får slinka in på en repetition på stora scenen där premiären så småningom ska äga rum. Ensemblen repeterar en parallellscen. En åldrad Juanita letar efter sin katalog där hon skrivit upp alla sina erövringar medan den unga Anita just ska lämna Kramfors för att födas på nytt. Detta är en stor uppsättning: 18 personer på scenen, däribland en jazzkvintett och just nu ett antal bänkar som ska lyftas och flyttas. Sången dånar unisont, här kan man sina Hasse &Tage-låtar det är tydligt. Ensemblen håller också på att lägga scenerier, det ska snubblas på ett bananskal – två gånger, för säkerhets skull.

– Jo, det är en sådan där typisk commedia-grej , menar Johanna Garpe. Komedin har ju sådana där fasta situationer, det är roligt att leka med dem – också ironiskt. Vi spelar komedi, men jag vill också att det ska göra ont hos rollerna ibland. Vi ska plocka fram det sköra. Med komedi kan man komma så nära inpå roller, publik och känslor. Det är bra om man kan hitta och förmedla smärtsamma ögonblick också. Hos samtliga rollfigurer.

: Carl Bagge, själv uppväxt med Hasse & Tages låtskatt, har arrangerat musiken till ”Donna Juanita”. Foto: Lars Pehrson

Också musiken förmedlar känslor, av alla slag. Hela 28 Hasse & Tage-låtar är med på scenen, nästan alla kända. Inte skrivna av dem, men med deras texter. Det är faktiskt inget av musiknumren som är original, det mesta är hämtat från amerikanskt 1900-tal. Då populära repertoarlåtar.

– Ja, det stämmer säger Carl Bagge som arrangerat musiken för musikalen ”Donna Juanita”. Det är standarlåtar som man fann och som sedan via texten blev så tydligt Hasse & Tage-märkta att vi ofta glömt originalen. Med undantag av låtar som ”Inte mod...” som ju bygger på ”In the mood”.

Carl Bagge vet allt om just detta – ty han var med. Som son till Lars Bagge, medlem av sånggruppen Gals and Pals, var Hasse & Tage inte bara ett radarpar från tv för den unge Car utan två personer som föräldrarna ständigt umgicks med. Carl Bagge har träffat dem alla: Monica Zetterlund, paret Dominique och Svante Thuresson. Han är uppväxt med den musikstilen och med alla deras röster. Det där speciella soundet.

– Så är det, bekräftar han. Det är därför det är så extra kul att få vara med och jobba med den här uppsättningen. Att arrangera all musik för en kvintett, och för ett dussin olika röster. Materialet skiftar så mycket, från Heinrich Roman och Schubert till amerikansk populärmusik.

”Spader Madame” kom 1969, och är präglad av sin tid. Precis som texterna. Jag uppskattar deras samhällssyn och rättvisekänslan. Den starka kärnan.

Gina Dirawi och Kalle Westerdahl repeterar. Foto: Lars Pehrson

Om nu ”Donna Juanita” kommer att få en road-moviekänsla, så blir musiken del av själva det landskap som iscensättningen färdas igenom. Handlingen får ständigt kraft av låtarna, som ofta får delvis andra betydelser i ett nytt sammanhang. Också därför att omvärlden är så förändrad. Avsikten är inte att skapa nostalgi utan att med Hasse & Tages material som verktyg undersöka hur landet kommit att förändras under ett halvt sekel.

Gina Dirawi gör sin sceniska debut med att spela Anita/Juanita. Det är första gången hon är del av en teateruppsättning, av den process det innebär och det faktum att hon ska gestalta en roll och dess gradvisa utveckling. Johanna Garpe insåg redan tidigt, när Gina Dirawi som tonåring gjorde knäppa inslag på internet med en rad olika konstiga figurer, att hon var en stor komisk talang. Hon har följt hennes mediala framfart, fortsatt att vara imponerad och är väldigt glad över att Gina Dirawi tackat ja till att medverka och sätta sin prägel på rollen som förförerskan Juanita.

Själv är Gina Dirawi lätt drabbad av prestationspressen. Hon är van att lära sig ett manus, tugga det hemma och sedan komma till studion och köra.

– Här är det annorlunda. Det vi gör nu är att söka efter känslor och samspel som en grupp. Det var inget jag var inställd på. Jag är van att vara en solitär men här jobbar man med att skapa tillsammans, det är väldigt intressant.

Att Gina Dirawi som dotter till flyktingar och med muslimsk familjebakgrund nu gör den sexuellt lössläppta Juanita är inget som hon tycker är jobbigt eller för provokativt. Hon ser rollen som en ung tjej som tar kommandot över sitt liv, och makten över sig själv.

Claire Wikholm och Gina Dirawi har kommit på att deras Donna Juanita ska ha ett tics, att dra sig i örat. Foto: Lars Pehrson

– Jag ser inte Juanita som sexuellt monster, utan mer som en slags Pippi Långstrump. Hon vill inte bli tillsagd vad hon ska göra, utan ta det hon vill ha. Alltså, texten börjar ju med att Anita ska giftas bort, och så sticker hon. Hon är frustrerad och försöker hitta en frihet från normer och förväntningar, säger Gina Dirawi.

– Jag vill visa att hon är stark, att hon ligger runt är hennes sätt att utforska världen utanför Kramfors. Hon vill förföra, inte bli förförd - det är en fråga om makt som här blir dragen till sin yttersta spets, på ett närmast symboliskt sätt. Hon vägrar envist att vara ett offer, helt enkelt.

Gina Dirawi tror inte att iscensättningen och Juanita kommer att väcka debatt. Det hela är för mycket skröna för att någon ska bli moraliskt indignerad.

– Anita är en ung kvinna som gör revolt, det är det vi vill visa. En kvinna som vägrar inordna sig gentemot mallen för hur en kvinna förväntas leva, och vilka känslor det väcker, säger Johanna Garpe. Vilka roller existerar idag för en kvinna som vill skaffa sig makt över sitt liv? Om det vill vi sjunga. Är världen äntligen redo för Donna Juanita?

Donna Juanita

Kulturhuset Stadsteatern

Urpremiär 30 september