Sverige bästa landet – sant eller falskt?

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Flera svenska nyhetssajter har i dag uppmärksammat en artikel som är publicerad på World Economic Forums agendablogg. Artikeln har rubriken ”Why Sweden beats other countries at just about everything”, översatt till svenska: ”Därför slår Sverige andra länder i i stort sett allt”.

Men stämmer det? Skribenten, som inte jobbar på World Economic Forum utan på marknadsföringsbyrån Formative Content, framhåller en rad mätningar där Sverige placerat sig högt. Men SvD kan visa att Sverige sällan placerar sig högst i de jämförbara mätningarna, och att landet flera gånger är slaget av något av grannländerna.

Här går vi igenom Sveriges ställning – område för område: