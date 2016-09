Redan vid 3-4 procent utomeuropeiska invandrare börjar utflyttningen av svenskar, visar forskningen. Foto: Vilhelm Stokstad/TT / TT NYHETSBYRÅN

Segregationen i Sverige ökar. En ny studie av forskare från Göteborgs och Karlstads universitet visar hur utflyttningen från låginkomstområdena ser ut. Forskarna kartlägger alla som föddes 1974 och var bosatta i storstadsområdena 1990 och 2006, alltså i tonåren och i vuxen ålder (knappt 20 000 personer).

Bland dem som tillhörde den svenskättade befolkningsmajoriteten, och växte upp i ett låginkomstområde, var det bara 35 procent som bodde kvar i vuxen ålder. Däremot bodde flertalet, 61 procent, av dem som var födda utanför Västeuropa eller Nordamerika kvar.

I de bostadsområden som har allra lägst inkomster, den fattigaste tiondelen, var skillnaderna i rörlighet ännu tydligare. Av svenskarna som växt upp där var bara en dryg femtedel kvar i vuxen ålder, jämfört med knappa hälften av invandrargrupperna. Enligt forskarna är dessa siffror i princip jämförbara med vad som uppmätts bland svarta i USA (”Residential Segregation from Generation to Generation: Intergenerational Association in Socio-Spatial Context Among Visible Minorities and the Majority Population in Metropolitan Sweden”, Björn Gustafsson, Katarina Katz och Torun Österberg, 2016).

Mekanismerna bakom har synliggjorts av en forskare från Linnéuniversitetet. I en studie granskas flyttmönstren på kvartersnivå i landets tolv största kommuner mellan 1990 och 2007. Studien visar att infödda svenskar flyttar ifrån bostadsområden där andelen utomeuropiska invandrare blir påtaglig. Redan vid 3-4 procent utomeuropeiska invandrare börjar utflyttningen. Högutbildade och höginkomsttagare flyttar först (”Ethnic segregation, tipping behaviour, and native residential mobility”, Emma Neuman, 2015).

Denna segregation saknar förvisso inte rationell grund. Samma forskare visar i en annan studie, baserad på registeruppgifter om över 370 000 individer födda i Sverige mellan 1976 och 1980, att uppväxt i ett invandrartätt område – definierat som andel utrikes födda eller barn till utrikes födda – ger olika resultat för olika grupper. För infödda svenskar syns tydligt sämre livschanser, i materiella termer, när de når den tidiga 20-årsåldern. 10 procentenheter fler invandrare i uppväxtområdet ger då för den infödde 1,9 procent lägre inkomster, 2,4 procents högre risk att behöva socialbidrag och 2 procents lägre sannolikhet att skaffa högre utbildning.

För barn till invandrare är de negativa effekterna, enligt dessa mått, inte lika signifikanta. Vad gäller inkomst och socialbidragsberoende hittas inget samband alls för invandrarbarnen.

Däremot leder uppväxt i ett invandrartätt område till lägre sannolikhet till högre utbildning även för invandrarbarn – men den negativa effekten minskar påtagligt om området har en hög andel från den egna etniska gruppen.

Forskarna tror att invandrare, i motsats till svenskar, kan dra nytta av de etniska nätverk som uppstår i invandrartäta områden (”Ethnic concentration and economic outcomes of natives and second-generation immigrants”, Emma Neuman, 2015).

Troligen speglar dock segregationen huvudsakligen att olika grupper har olika möjligheter att flytta. Orsak och verkan är förvisso inte klarlagd, men offentlig statistik visar exempelvis ett klart samband mellan vardagsbrottslighet, som inbrott och rån, och andelen invånare som är födda utrikes eller har två utrikes födda föräldrar. På platser som har hög vardagsbrottslighet är också oron – motiverad eller ej – för att bli utsatt för brott hög. Klart folk flyttar. Men även om oron är jämt spridd är möjligheterna att undkomma den inte det. De ekonomiska förutsättningarna ser helt olika ut när arbetslösheten bland infödda svenskar ligger under 5 procent och bland utrikes födda över 15.

Det finns antagligen inget enkelt politiskt recept för att motverka den ökande segregationen. Den har tilltagit under alla de år Sverige har haft integration som honnörsord, vilket antyder att den politiska verktygslådan inte räcker till. Dessutom tycks den delvis vara självvald, vilket komplicerar frågan ytterligare. Om majoriteten inte vill integreras – är då integration ett självklart politiskt mål?

Att förbättra livschanserna för dem som vill undkomma segregationen torde dock vara enkelt att enas om. Då är arbetsmarknaden – fler jobb även för dem med låga kvalifikationer – nyckeln. Frågan är dock hur många enkla jobb som kan uppstå i en avancerad ekonomi. Ökande segregation kan rimligen också motverkas med en annan inriktning på invandringspolitiken. Vad som fungerar är oklart. Vi har en ny situation.

En sak är i alla fall säker. Behovet av hudfärgsbaserad separatism – vänsterns senaste fluga – för att skapa så kallade trygga rum åt minoritetsgrupper, är obefintligt. När det vill sig illa uppstår separationen alldeles av sig själv.