Rationell medkänsla i stället för empati

Empati är ett av samtidens minst ifrågasatta begrepp. Därför var det intressant att i dag i Wall Street Journal läsa en recension av en bok som manar till kamp mot empatin.

Paul Bloom, professor i psykologi på Yale University, har skrivit Against Empathy: The Case for Rational Compassion och hans kritik går ut på att empatin bygger på ett tänkesätt som han beskriver så här: det som handlar i focus för empati är lika tillfälligt som när du lyser med en ficklampa i mörkret. Du ser bara det ficklampan lyser upp.

Bloom föreslår i stället noga övervägda resonemang som bortser från känsloreaktionerna som är empatins drivkraft.

Championing the role of “deliberative reasoning” in everyday life, Mr. Bloom argues that “we should strive to use our heads rather than our hearts.” Human goodness depends, he says, on an “escape from empathy” and a turn towards rules and principles which alone make fairness possible and will lead to a far greater alleviation of suffering. Mr. Bloom does see a place—albeit a limited one—for emotions in the moral life. He advocates for compassion, which he insists is “a more diffuse concern for the fates of others” than empathy. Because such concern is less intensely focused, it can presumably be more widely directed and more thoughtfully applied.

Recensenten är inte helt övertygad av Blooms resonemang, men nog är det nyttigt med en granskning av sådant vi tar för självklart?

Själv har jag åtminstone lärt mig att empati och medkänsla inte är samma sak.