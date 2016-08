NEW YORK. Det är så skönt att avfärda någon som en narcissist. En fåfäng, självisk person, som saknar förmåga att vara öppen och generös mot andra. Som tar allt syre i rummet och gör att man känner sig som en urvriden disktrasa. Som till slut gör att man måste slå ut med händerna, evakuera och ge upp. Naturligtvis är han oftast en man. Ja, de flesta narcissister är ju män; den erkända sanningen har jag förkovrat mig till genom självhjälpsböcker.

Men på en middag med bara kvinnor nyligen tog en luttrad relationsterapeut till orda. Det är lite för enkelt att bestämma sig för att allas ex-män är narcissister och att alla kvinnor som skilt sig äntligen har tagit sig ur ett medberoende. Föreslog hon försiktigt. De andra gästerna runt bordet såg lite besvärade ut. Det störde mig också. Att någon skulle komma och peta på min ofelbara teori som jag ömt vårdat och samlat bevis för under många år.

Jag har belåtet applicerat den på chefer, vänner jag gjort slut med, och allehanda ex som jag aldrig skulle erkänna att jag haft. Den funkar så särskilt bra för att den fråntar mig allt ansvar. En narcissist är ju per definition omöjlig att ha att göra med. Så hur mycket jag än försökt, i mitt oändliga tålamod och osjälviska – ja till och med självuppoffrande – givande, så finns det till slut inget jag kan göra. Så hej då alla hopplösa.

Annons X

Det bästa är att jag sedan kan segla vidare och vara den goda martyren. Nästan som en slags sjuksköterska som är nära att duka under av trycket från andras narcissism, men som är oändligt seg ändå. Som kämpar in i det sista, och får återupprättelse. Det är jag och Jesus, eller åtminstone Heliga Birgitta.

Det har visat sig att jag inte är ensam om denna självbelåtenhet. En ny fascinerande bok i ämnet, som heter “The narcissism of others” varnar för att vi numera är alldeles för övertygade och överens om att samhället är så fullt av narcissister att vi fråntar oss själva allt ansvar. När narcissism så ofta och gärna fungerar som förklaringsmodell för allt som är fel på andra låser vi oss direkt i – ja precis – ett djupt narcissistiskt synsätt.

Detta sträcker sig bortom personliga relationer, hävdar boken. Vi går också gärna i riktning mot att skylla vårt narcissistiska samhälle för djup ondska. Jag började fundera på det när jag såg att flera franska tidningar och tevekanaler beslutat att inte längre publicera namn och bild på självmordsbombare och andra terrorister. För att inte ge dem det eftermäle som de så hett önskar. Och för att förhindra copycats.

Hela det förhållningssättet grundar sig just i tanken att det är en stor dos sjukligt narcissistiska drag – kanske till och mer ännu mer än förhållandet till Gud och övertygelsen – som påverkar en självmordsbombare i vardande. Som en slags ny förklaringsmodell som vi måste lägga större vikt vid. Och att eftersom, enligt litteraturen, det enda sättet att verkligen skada en narcissist är att ignorera denne, så skulle det även appliceras på de som söker bekräftelse genom att skada andra i stor skala.

Och det är ju kanske inte som att någon terrorist skulle avstå från att spränga sig själv i luften för att vi begränsade pressfriheten och för att tidningar ägnar sig åt självcensur. Men jag måste erkänna att jag först tyckte det var lite fiffigt, eftersom en terrorists värsta mardröm nuförtiden verkligen tycks vara att bli nekad erkännande. De lämnar visitkort, identitetshandlingar, facebookmeddelanden och allehanda manifest bakom sig, för att snabbt få ut sitt namn.

Det är ju dessutom en liknande bakgrundsstory varje gång – en missförstådd man hoppar på lämplig kult – och just nu är ISIS det galnaste – för att ”bli någon”. För att ”få respekt”. Men vilseledda män – med varierande grad av övertygelse – har alltid funnits. Så varför ska vi teoretisera dem och dissekera dem, egentligen? Måste vi förstå? Var det höga trösklar och trasiga leksaker redan i barndomen, frånvarande far, utanförskap i förorten, inget jobb och inga tjejer, eller vad var det precisa problemet som fick just denne dåre att vilja spurta in i paradiset?

En tysk ISIS-medlem i ett fängelse som nyligen gav en intervju berättade om hur viktigt det var att en avrättning blir bra på bild och att den som skär halsen av någon kan behöva flera omtagningar för att verkligen komma till sin rätt.

Så absolut – av hela mitt hjärta vill jag neka dessa varelser någon form av publicitet.

Men det finns ett uppenbart feltänk i att bunta ihop terrorister som dårar där narcissismen tjänar som förklaringsmodell till att de är mer benägna att spränga sig i luften. För att bekämpa dem måste vi för det första veta vilka de är och varför de tar sig för det de gör. Och förutom att det är meningslöst för traditionella medier att censurera sig eftersom vem som helst kan lägga ut vad som helst, så blir det också lika missriktat som att regelmässigt avfärda människor i vår närhet som narcissister.

Vi är så ivriga att förklara och bättre förstå allt från själviskt beteende till djup ondska och diagnostiserbart vansinne. Just nu är narcissism något som går att använda för allt det. I synnerhet när vi relativiserar ner människor och händelser till utslag av någon allmän narcissism-epidemi som en del bara inte kan hantera.

Ta till exempel det slappa argumentet med ”det är meedjas fel” som ofta används för att förklara allt från felaktiga valresultat i demokratier till allt sämre lekprogram i teve. Den idén har ju alltid fallit på att den bortser från ett visst mått av balanserad och nödvändig självcensur – det är helt okej, och kanske till och med tillrådligt, att låta bli att titta, läsa och lyssna på det allra värsta.

Vi är alla delaktiga i att ha skapat ett samhälle där vi suger i oss de narcissistiska uttrycken för allt möjligt numera. Om vi inte vill delta i att sprida information eller att motta den så är det helt okej. Men det löser inte djupa samhällsproblem eller förklarar ondska.

För att gå tillbaka till det personliga planet är det kanske också så att jag också gillar människor med stora personligheter som tar mycket plats. Tänk om jag till och med dras till dem med lite oborstat själviska drag? Konstigt nog blir jag bara djupt irriterad när de tar så mycket plats att jag inte får tillräckligt med utrymme för min egen – mycket bättre och mer välbalanserade – personlighet.