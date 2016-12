Är alla muslimer potentiella terrorister?

Eller är åtminstone alla muslimer potentiella terrorister?

I den amerikanska presidentvalskampanjen drev Donald Trump vad som rimligen inte kan uppfattas som något annat än just den åsikten.

Därför borde USAs gränser stängas för muslimer, menade han.

Riktigt exakt hur det skulle gå till förklarade Trump aldrig.

Det finns åtminstone två aspekter på detta.

Den ena handlar om att det är uppenbart orimligt att betrakta alla muslimer som terrorister. Det har funnits och finns terrorister med bakgrund i olika etniska och politiska grupperingar - men det finns inget rimligt sätt som man kan generalisera.

Alla italienare hörde inte till de röda brigaderna osv.

Då återstår endast att betrakta även muslimer som individer.

Den andra aspekten handlar om hur just de islamistiska terroristerna strävar efter att bli betraktade som en integrerad del av gruppen ”alla muslimer”. Genom att hävda att ”alla muslimer” förföljs blir slutsatsen att ”alla muslimer” bör ställa upp bakom extremisterna/ terroristerna.

I detta senare perspektiv har de extrema ingen bättre bundsförvant än just Donald Trump.

Efter attentatet mot julmarknaden i Berlin beskrev Trumnp det som hänt i ordalag som inte kan uppfattas på annat sätt än att han inte ser ett extremistdåd utan som ett attentat riktat mot alla kristna. Han ser i det som hände i Berlin alltså det som brukar kallas ”a clash of civilizations”.

Hans slutsats är fortsatt att alla muslimer på något sätt bör förhindras att komma in i USA.

Detta är en uppenbart orimlig ståndpunkt inte minst med tanke på alla de mislimer som är amerikanska medborgare. Men Trumps linje framkallar säkert jubel i extremisternas högkvarter vare sig de kallas IS eller något annat.

Bakom Trump står i denna fråga säkert hans nya rådgivare för säkerhetsfrågor, general Michael Flynn.

Trumps företrädare har haft helt andra åsikter i denna fråga.

President George W Bush 6 dagar efter 9/11:

”The enemy of America is not our many Muslim friends; it is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them.”

Barack Obama har aldrig använt begreppet ”radical islam” eftersom det kan ses som inkluderande alla muslimer. Han fick kritik från höger och svarade tidigare i år:

“There has not been a moment in my seven and a half years as president where we have not been able to pursue a strategy because we didn’t use the label ‘radical Islam.’”

“Not once has an adviser of mine said, ‘Man, if we really use that phrase, we’re going to turn this whole thing around.’ Not once.”

“Calling a threat by a different name does not make it go away. This is a political distraction.”

Men med Trump tycks det bli ett helt annat, mycket destruktivt tänkande vars följdverkningar i europeisk politik kan bli än mer destruktiva.