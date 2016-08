Apple: Installera skydd mot spioneri

Foto: Marcio Jose Sanchez / TT / NTB Scanpix

Kunderna manas att gå in under inställningar och uppgradera till version IOS 9.3.5. Den innehåller åtgärder mot tre viktiga säkerhetsluckor som gör det möjligt att i via ett särskilt framtaget program i hemlighet hacka sig in i och övervaka en Iphone eller platta. Det rör sig bland annat om att spåra apparaterna, läsa mejl och sms, spåra samtal och kontakter samt ta reda på lösenord och spela in ljud.

Säkerhetsluckorna upptäcktes av Citizen Lab vid Torontos universitet. Spionprogrammet, som främst sålts till regeringar, misstänks vara framtaget av det Israel-baserade företaget NSO Group.