2013 var året då Henrik Stenson spelade sitt livs golf. 2016 säsongen då han skrivit historia med seger i The Open, silver i OS och en andra totalseger på Europatouren. Det är bara att lyfta på kepsen och stämma in i alla hyllningskörer och applådera svensk idrotts främsta fixstjärna.

Henrik Stenson efter totalsegern på Europatouren. Foto: Lars Pehrson

Stenson avslutade tävlingsåret med stil. Gick runt i hettan på Jumeirah Golf Estates i Dubai på 65 slag, bäst för dagen tillsammans med världstvåan Rory McIlroy. Enda hotet om totalsegern i Race to Dubai, Alexander Norén, var aldrig nära. Norén hade behövt komma minst tvåa för att ha möjlighet att snuva Stenson, men slutade på delad 23:e plats, fyra slag bakom Stenson.

Nej, det här var uppvisning i världsklass och ännu ett styrkebesked av Sveriges bäste herrgolfare genom tiderna. Stenson har en extra nivå att lyfta till när det behövs. Det har han visat flera gånger tidigare i karriären. Nu gick han på maskinmässig rutin i två och en halv runda här i Dubai, trött och sliten efter en lång säsong, och vaknade till först då han låg delad 45:a och insåg att det behövdes en markant uppryckning för att inte riskera att förlora ”racet”.

Plötsligt satt var och varannan birdieputt de sista nio hålen i lördags. Och han fortsatte i samma stil på avslutningsronden. Fem birdies första nio, ytterligare tre på vägen in. Det tidiga rycket var en tydlig markering och totalsegern aldrig hotad. ”Iceman” kunde spela avslappnat utan press. Leendet på läpparna efter birdien på 18:e sade det mesta och glädjen över att få ta emot segertrofén, plus bonusen på 11,6 miljoner kronor, tydlig.

Stenson vann Europatouren även 2013, samma år då han även tog hem segern i PGA-tourens slutspel, FedEx Cup. Under andra halvan av det året spelade han sitt livs bästa golf, med bland annat andraplatsen i The Open och tredjeplaceringen i PGA-mästerskapet, utöver dubbeln i Race to Dubai och FedEx Cup.

Det räckte ändå inte till för att få Svenska Dagbladets guldmedalj, Bragdguldet, det året som i stället gick till längdskidåkaren Johan Olsson. I år är Stenson naturligtvis en av huvudkandidaterna till priset igen. Den 6 december samlas juryn, som har flera starka prestationer att värdera.

Stenson skrev historia då han blev förste svensk på herrsidan att vinna en Major. Och sättet som han gjorde det på efter duellen med Phil Mickelson sista dagen, är inte bara en av idrottsårets svenska höjdare, utan en av de största i den internationella idrottsvärlden.

Han lyckades sedan ladda om tillräckligt efter triumfen i The Open för att spela om guldet när golfen var tillbaka på OS-programmet efter 112 år, men fick nöja sig med silver bakom Justin Rose. Det var dock ytterligare en stor bedrift.

Stenson är just nu vår största stjärna internationellt sett, i konkurrens med framför allt Zlatan Ibrahimovic och Sarah Sjöström. Efter årets framgångar måste målet för 2017 vara givet: att ta över positionen som världsetta.