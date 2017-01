Apollo-astronauter hedras efter dödsolyckan

Var ett amerikanskt rymdprojekt mellan åren 1961 och 1972, som hade som syfte att landsätta människor på månen.

Det lyckades första gången i juli 1969, då astronauterna Neil Armstrong och Edwin "Buzz" Aldrin landade och tog de första stegen på månen. Armstrong var först ut från månlandaren och yttrade då de kända orden: ”That’s one small step for a man, one giant leap for mankind”. Ytterligare tio astronauter kom att landa på månen innan projektet avslutades.

Apollos moderskepp bestod av en kommandomodul – en tre meter hög konisk kapsel där besättningen satt – och en servicemodul. Bärraket för månfärderna blev Saturnus V. Månlandaren var sju meter hög och vägde 15 ton.

