AP: IS spränger delar av amfiteater i Palmyra

Palmyra. Arkivbild. Foto: AP

IS dödade härmodagen minst tolv människor under avrättningsliknande former i den syriska världsarvsstaden Palmyra, enligt oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR).

Fyra av de döda, statsanställda och lärare, halshöggs utanför ett museum, enligt SOHR, som bevakar kriget från Storbritannien. De övriga åtta, regeringssoldater och medlemmar ur den väpnade oppositionen, ska ha skjutits ihjäl.

IS tog för andra gången tillbaka Palmyra från syriska regimen i december, efter intensiva strider. Regeringsstyrkor tog staden från IS i mars i fjol, efter att ha förlorat den 2015.