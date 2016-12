Äntligen seger för Örebro

Det var två lag med helt olika formkurvor som drabbade samman efter julledigheten i Behrn arena. Hemmalaget Örebro hade radat upp fyra förluster och inte vunnit sedan den första december mot jumbonLeksand. Skellefteå AIK å sin sida kom till Örebro med sex segrar på de sju senaste matcherna i SHL. Men på annandagen bjöd närkingarna hemmapubliken på en riktig smällkaramell och vände lagets dystra trend.

Det var dock Skellefteå som började bäst. Redan efter knappt tre minuter tryckte Skellefteås back Marcus Pettersson in matchens första mål i bortre krysset bakom Julius Hudacek i Örebrokassen.

Men Örebros tränare Johan Tornberg var trots underläget ganska nöjd med första perioden.

– Vi gör många bra saker och har bra bränsle. Men vi behöver vi ta oss in och forcera mer, sade Tornberg till C More i periodpausen.

Och Örebrotränaren fick som han ville – åtminstone i början av den andra perioden. Inom loppet av tre minuter hade laget vänt underläge till ledning 2–1. Först tryckte Örebrobacken Petr Zamorsky till från blå linje och pucken letade sig in bakom Gustaf Lindvall som fick chansen mellan stolparna i gästernas mål. Och kort därefter gav Greg Squires Örebro ledningen när han skickade in pucken på chans framför en skymd Gustaf Lindvall. Men med drygt sex minuter kvar av den andra perioden kvitterade Skellefteå – mycket tack vare Örebromålvakten Julius Hudacek som svarade för en riktig prakttavla. Gästernas back Sebastian Aho skickade in en puck som hade gått utanför målramen, men Hudacek stack ut klubban och styrde in den i mål.

Men efter den andra periodpausen tog Julius Hudacek revansch och gjorde några riktiga kanonräddningar. Tredje perioden förblev nämligen mållösa liksom förlängningen. Och i straffläggningen räddade sedan Julius Hudacek tre straffar och Örebroforwarden Greg Squires satte till sist den avgörande bakom Gustaf Lindvall.