Äntligen berättas den afroamerikanska historien

En kvinna höjer sin hand vid invigningen av National Museum of African American History & Culture. Foto: Cliff Owen/TT

National Museum of African American History and Culture

WASHINGTON Ingen som vandrar genom salarna här kan förbli ovetande om hur omänskligt slaveriet var – och hur denna obetalda arbetskraft bidrog till det stigande välståndet i de växande Förenta staterna.

Här finns vittnesmål om arvsynden, som kom med slavfartygen.

Det nya National Museum of African American History & Culture har fått ta plats på den amerikanska historiens parnass – The Mall, ett grönområde som sträcker sig från kongressen till monumentet över Abraham Lincoln som avskaffade slaveriet. Här finns vittnesmål om arvsynden, som kom med slavfartygen, och föremål som tidigare inte har fått visas upp i all sin enkla brutalitet. Främst bojorna, ett par så små att de måste ha skavt på barnaarmar. Och, med en magnifik byggnad som skiljer sig markant från de klassicistiska kolosserna i centrala Washington. Det nya museet är dessutom något av ett hembygdsmuseum. Svarta slavar byggde kongressen, Vita huset och andra byggnader ur kalkstensbrott. Det nya museets Londonbaserade arkitekt David Adjaye har rötter i slavkustens Ghana.

Annons X

Kanske är det en tillfällighet, kanske undermedvetna utslag av att endast tre månader kvarstår av den förste svarte presidentens mandatperiod. Om rasrelationerna blivit bättre eller sämre under Barack Obamas åtta år vid makten kommer att debatteras länge, men nog har det så ofta efterlysta ”nödvändiga samtalet om ras” pågått mer eller mindre oavbrutet sedan samma The Mall fylldes av dammet efter kanske två miljoner par fötter den där januaridagen 2009 då Obama tillträdde. Det är nyhetsreportage om Black lives matter, det är böcker som Sverigeaktuella Ta-Nehisi Coates ”Mellan världen och mig”, det är tv-serier, det är filmer som Ava DuVerneys ”13th” om det 13:e författningstillägget och det är Nate Parkers ”Birth of a nation” som lånat titeln från den kontroversiella filmen från 1915.

Afroamerikanerna, som befunnit sig i landet lika länge som vita, hade fått vänta i över 100 år på en dokumentation på detta sätt, à dryga 4 miljarder kronor. En av de största enskilda bidragsgivarna är stormrika och enormt framgångsrika Oprah Winfrey, som delar så många upplevelser med generationer av svarta. En teater med hennes namn över dörrarna tillhör det första man ser i det nya museets rymliga lokaler, där ljuset strilar genom Adjayes geniala extra fasadskal – som ska påminna om smidesjärn i Louisiana och Georgia.

National Museum of African American History & Culture, ”en magnifik byggnad som skiljer sig markant från de klassicistiska kolosserna i centrala Washington”. Foto: Susan Walsh/TT

Utställningslokalerna med 4 000 av de 37 000 föremål som afroamerikaner och andra villigt skänkt ligger både ovan och under jord. Här finns sjalen som frihetskämpen Harriet Tubman fick av drottning Victoria, slavupprorets Nat Turners bibel, Malcolm X:s bandspelare, en ”matservering” av den typ där medborgarrättsrörelsen spred sig, Rosa Parks klänning, ett flygplan från svarta flottiljen i Tuskegee (och information om syfilisexperimentet i samma ort), svarta Sambo-figurer, en fängelsecell från ökända Angola i Louisiana, Chuck Berrys röda Cadillac …

Uppenbarligen avstod man från att ställa ut fotot av Emmetts misshandlade ansikte.

Ett av de skändligaste föremålen får ett eget litet rum, där det råder strikt fotoförbud, med kistan som den 15-årige Emmett Till begravdes i efter att ha mördats på besök hos släktingar i Mississippi 1955. ”Låt folket se vad jag sett”, säger hans mor Mamie Till Mobley i en intervju. Men uppenbarligen avstod man från att ställa ut fotot av Emmetts misshandlade ansikte. Jag upptäckte det i alla fall inte.

Något som den som vet det allra lilla minsta om de svartas historia saknar, är en heltäckande berättelse om dr Martin Luther King Jr. Kings barn äger naturligtvis hans ägodelar, men också rättigheterna till faderns tal och efter möten med museiansvariga uppges de ha vägrat att donera till exempel Nobelprismedaljen.

Foto: Pablo Martinez Monsivais/TT

Museet ger en heltäckande bild av olika aspekter av det svarta USA – både i bild och ljud, från kyrkor, bostäder, företagande och aktivism som Black Power, och även pionjärer i politik och samhälle – i en slinga som för besökaren från 1400-talets Afrika fram till valet av Obama 2008. På de övre våningsplanen skildras afroamerikaners bidrag till kultur och idrott. Tyvärr blir det mest förvirrande, helt enkelt därför att de framstående musikerna och idrottsmännen är så många och så inflytelserika. Och, kanske, hade man kunnat hoppa över den afrikanska diasporan och sådant som den gradvisa acceptansen av språket kreyol på Haiti.

Men detta är onekligen en fantastisk turistattraktion, med trevlig museibutik och kafeteria där det serveras rätter från olika regioner (jag prövade gumbo från Louisiana – mycket gott). Ändå minns jag besöket i det gamla medborgarrättsmuseet i Birmingham i Alabama, där så många av de skamliga övergreppen skedde, som en mer laddad och rikare upplevelse.